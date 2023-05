Damiano dei Måneskin nudo su Instagram per festeggiare la fine del tour (con polemica)

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Una ne pensa e 100 ne fa. Damiano dei Måneskin non è solito seguire schemi preimpostati e, soprattutto sui social, fa tutto quello che si sente di fare. Non è infatti un caso che abbia deciso di festeggiare la conclusione del lungo tour mondiale con uno scatto che ha fatto saltare tutti sulla sedia e attraverso il quale si è mostrato completamente nudo su Instagram. Un cuoricino appena a coprire le parti sensibili e un velo di polemica che si coglie nella didascalia con la quale ha voluto accompagnare la foto: “Tour finito: vuol dire che sarò nudo a fumare canne tutto il giorno”.

Damiano David, la foto su Instagram scatena i commenti

Uno scatto condiviso su Instagram che di certo non ha lasciato indifferenti. Damiano David ha voluto mostrarsi al naturale subito dopo la fine del tour che ha portato il gruppo a girare il mondo e con il quale hanno riscosso l’ennesimo successo di pubblico. Basti pensare all’incredibile sold out collezionato alla O2 Arena di Londra, il primo per un gruppo italiano.

Non si poteva quindi che festeggiare nella maniera meno consueta, ovvero con una scandalosa foto senza veli che ha acceso immediatamente il dibattito tra i suoi follower. È anche tornato biondo platino, sempre che la foto sia recente, mentre a coprirlo c’è solo un emoji col cuoricino che non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione.

Sulla didascalia si può leggere invece un velo di polemica, probabilmente ancora legata all’Eurovision 2021 nel quale venne accusato di fare uso di stupefacenti (peraltro in diretta), e con la quale sembra rispedire al mittente ogni possibile illazione sul suo conto. I commenti sono stati a centinaia, tra cui quello di Lazza che ha scherzato sul fatto che si mostri sempre nudo.

Il rapporto con Giorgia Soleri oltre la musica

Della sua vita privata si sa molto poco, se non quello che lui decide di mostrare sui social. Persino la sua relazione d’amore con Giorgia Soleri era stata tenuta segreta, fino a che non hanno deciso di uscire allo scoperto e di dichiarare al mondo di essere una coppia. Negli anni successivi, si sono mostrati spesso insieme e anche in situazioni divertenti.

Pensiamo solo a una delle ultime immagini che li ritraggono in casa, con Damiano che si apre l’accappatoio di fronte alla fidanzata sorpresa per quello che stava vedendo. Un’immagine di vita quotidiana molto diversa da quelle alle quali siamo abituati, sempre molto discrete, ma che apre un varco sul loro rapporto e su come siamo abituati a viverlo.

Lui, poi, le è sempre stato vicino nei momenti più difficili. E ribadendo di essere presente in ogni momento non come Damiano dei Måneskin ma come fidanzato. È stato al suo fianco nelle battaglie più dure, quelle che ha avviato perché determinate malattie fossero riconosciute come invalidanti (pensiamo ad esempio alla vulvodinia). La loro storia d’amore dura da molti anni, benché non vivano insieme, e lei è spesso presente ai concerti. Nulla però ha mai assunto i tratti di una favola: la vita reale ha di certo un gusto migliore.