Cristina Marino con un occhio nero: “Mi ha spaccato la macchina fotografica in faccia”

Disavventura su uno shooting fotografico per la moglie di Luca Argentero: "Mi ha spaccato la macchina fotografica in faccia", ha raccontato sui social

Fonte: IPA Cristina Marino

Ha rischiato grosso Cristina Marino sul set di un servizio fotografico. Per fortuna solo un occhio nero per la moglie di Luca Argentero, che però ha raccontato tutto sui social, dove è molto seguita per il suo lavoro da attrice e modella ma anche per la sua passione per il fitness. La 33enne stava lavorando, stava per scattare alcune nuove foto con una professionista, con una sua amica, ma dopo poco il lavoro è terminato prima del previsto perché la macchina fotografica è finita sulla sua faccia.

L’occhio nero di Cristina Marino

“Non so se si vede, ma ho un occhio che sta per diventare nero”, ha esordito Cristina Marino su Instagram, con tanto di foto in cui mostra l’occhio tumefatto. “Grazie alla mia fotografa che doveva venire qui per farmi delle foto e lavorare e invece abbiamo finito senza neanche aver iniziato perché mi ha spaccato la macchina fotografica in faccia”, ha spiegato.

“Grazie Mary”, ha poi detto riferendosi alla fotografa. Però sorridendo: Cristina non è arrabbiata con la professionista per il danno fatto. Sono cose che possono succedere anche se non è semplice da accettare per chi lavora con la propria immagine. Ora toccherà attendere e sperare che la crema utilizzata dalla Marino faccia velocemente effetto.

La Marino non ha perso la sua ironia: “Dopo 33 anni Mary ha realizzato il sogno di molti”, riferendosi all’occhio nero fatto dall’amica e agli haters che non le hanno mai risparmiato critiche e frecciatine, come succede a tutti i personaggi pubblici. Nonostante tutto, però, Cristina è sempre stata fiera delle sue idee e del suo percorso.

Fonte: IPA

Chi è Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero

Classe 1991, Cristina Marino ha iniziato ad apparire nelle prime campagne pubblicitarie da bambina per poi darsi da fare come modella durante l’età dell’adolescenza. Parallelamente ha portato avanti gli studi di danza, studiando all’Accademia Carcano della città meneghina e sperando di diventare una ballerina professionista. Un brutto infortunio, però, ha spezzato il suo sogno e Cristina ha così ripiegato sulla recitazione, debuttando nel film Amore 14 con Federico Moccia.

Oltre alla carriera da attrice, Cristina Marino è anche un’imprenditrice e fitness influencer. Ha aperto Befancyfit, una piattaforma online che tratta salute, benessere e fitness e ha creato una linea di abbigliamento sportivo in collaborazione col marchio Kappa. Ha inoltre partecipato in tv al programma Dance Dance Dance.

Dopo altre esperienze cinematografiche, nel 2015, sul set di Vacanze ai Caraibi, ha conosciuto Luca Argentero: un colpo di fulmine per entrambi. “È scattata una miccia. Sono andata a casa sua a cena e non sono mai più andata via, dalla prima volta che sono andata da lui abbiamo iniziato una convivenza”, ha detto la Marino.

All’epoca l’attore, di 13 anni più grande della collega, era ancora sposato con la nota attrice e doppiatrice Myriam Catania. La relazione tra Cristina e Luca è stata ufficializzata solo nel 2016 dopo il divorzio di lui. La separazione tra Luca e Myriam è stata vissuta in modo sereno. Dopo le voci di crisi è stata Catania a confermare a Vanity Fair che “è successo che ho visto Luca con un’altra (Cristina Marino, ndr) e io mi sono innamorata di un altro. Ho sofferto ma oggi guardo oltre”.

Luca Argentero e Cristina Marino sono genitori di due bambini: Nina Speranza, nata nel 2020, e Noé Roberto, arrivato nel 2023. Nel 2021 la coppia è convolata a nozze a Città della Pieve, in Umbria, con un matrimonio intimo ed elegantissimo. Luca e Cristina infatti vivono nella cittadina umbra in una villa immersa nella natura.

Nel 2024 i due attori hanno deciso di rinnovare i voti nuziali, convolando a nozze una seconda volta con una cerimonia segreta sulla spiaggia bianca dell’isola di Faarufushi, sull’atollo di Raa delle Maldive.