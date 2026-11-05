I 5 figli di Cristiano Ronaldo, da padre single alla maternità surrogata e il dolore per la perdita del più piccolo

Chi sono i cinque figli di Cristiano Ronaldo: dalla nascita di Cristiano Jr. ai gemelli avuti con maternità surrogata, fino alle figlie con Georgina Rodriguez e alla perdita di Angel

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Getty Images Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Uno dei calciatori più famosi, amati e vincenti al mondo. Ma al tempo stesso un padre molto presente e affettuoso. Cristiano Ronaldo ha cinque figli: Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda. Tutti cresciuti in una famiglia allargata insieme a Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo Jr., Eva e Mateo: i primi tre figli e la maternità surrogata

La storia di Cristiano Ronaldo come padre è cominciata nel giugno del 2010, quando il calciatore ha annunciato la nascita del suo primogenito, Cristiano Ronaldo Jr.. All’epoca il campione portoghese era single e non ha mai svelato l’identità della madre del bambino.

“È con grande gioia ed emozione che annuncio di essere diventato padre di un maschietto”, ha dichiarato quell’anno. Per poi spiegare: “Come concordato con la madre del bambino, che preferisce mantenere riservata la sua identità, mio figlio sarà sotto la mia esclusiva tutela”.

Negli anni, intorno alla nascita di Cristiano Jr. sono circolate numerose indiscrezioni, mai confermate dal diretto interessato. Ronaldo ha sempre ribadito che sarà suo figlio, quando sarà abbastanza grande, a conoscere tutta la verità.

“La gente ipotizza che fosse con questa o quella ragazza, o che ci fosse una madre surrogata. Non l’ho mai detto a nessuno e non lo dirò mai. Quando Cristiano Junior crescerà, gli dirò sempre la verità perché se la merita, perché è mio figlio, ma non la dirò solo perché la gente me lo vuole”

Oggi Cristiano Jr. sogna di seguire le orme del padre nel mondo del calcio e si allena con grande determinazione. Il ragazzo ha inoltre sviluppato un rapporto molto stretto con Georgina Rodriguez, che considera una madre a tutti gli effetti.

Nel giugno del 2017, la famiglia Ronaldo si è allargata con la nascita dei gemelli Eva e Mateo, venuti al mondo attraverso la maternità surrogata. Anche in questo caso l’attaccante ha scelto di proteggere la privacy della donna che ha portato avanti la gravidanza, senza divulgarne l’identità.

I due bambini sono arrivati quando la relazione tra Cristiano e Georgina era ancora agli inizi, ma la modella spagnola ha assunto fin da subito un ruolo importante nella loro crescita.

Alana Martina, Bella Esmeralda e il dolore per la morte di Angel

Il 12 novembre 2017 è nata Alana Martina, la prima figlia di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Per quest’ultima una gioia immensa: dopo essersi presa cura dei tre figli maggiori del compagno, è diventata madre biologica per la prima volta.

Alla fine del 2021 un’altra notizia destinata a cambiare la loro vita: Georgina nuovamente incinta e in attesa di due gemelli, un maschio e una femmina.

La coppia ha condiviso la felicità sui social, pubblicando le immagini dell’ecografia e annunciando i nomi scelti per i bambini: Angel e Bella Esmeralda.

Ma nell’aprile del 2022, quello che avrebbe dovuto essere uno dei momenti più belli della loro vita si è trasformato in una tragedia. Il piccolo Angel è morto durante il parto. “È stato il momento peggiore e migliore della mia vita”, ha raccontato la Rodriguez nel suo docu-reality su Netflix Soy Georgina.

Da allora, Bella Esmeralda è la più piccola di casa Ronaldo, mentre il ricordo di Angel continua a occupare un posto speciale nella vita della famiglia.

Georgina Rodriguez ha adottato i figli di Cristiano Ronaldo

Dopo il matrimonio con Cristiano Ronaldo, celebrato nell’agosto 2026 con una cerimonia intima, Georgina Rodriguez ha avviato e completato in gran segreto le procedure per adottare Cristiano Jr., Eva e Mateo, i tre figli che lo sportivo ha avuto prima del loro incontro.

Una procedura esclusivamente legale visto che in tutti questi anni l’influencer non ha mai fatto distinzioni tra i cinque bambini, considerandoli tutti suoi figli.

“È un sogno che si avvera, uno che desideravo fin da quando ero bambina. Vengo da una famiglia molto piccola, solo mia madre, mia sorella e io, quindi ho sempre saputo di volere una famiglia numerosa in futuro. Grazie a Dio me la sto godendo oggi. Pensare di allargarla? Sono molto giovane e sarà Dio a decidere cosa accadrà”, ha confidato in un’intervista.

Anche Cristiano Ronaldo non ha mai escluso la possibilità di diventare nuovamente padre. Interrogato sull’eventualità di avere altri figli, il campione ha risposto semplicemente: “Mai dire mai”.

Al di là degli evidenti privilegi economici, entrambi cercano di trasmettere ai figli i valori con cui sono cresciuti: rispetto, responsabilità e impegno.

“La nostra essenza rimane intatta, pur avendo risorse economiche diverse, ed è per questo che trasmettiamo loro i nostri valori”, ha ribadito Georgina. “Sono testimoni di tutto l’impegno che ci mettiamo, del fatto che nulla viene loro regalato, quindi ricordiamo loro l’importanza di essere combattivi e, soprattutto, brave persone. Sono educati, responsabili e si impegnano a scuola e nelle loro attività; soprattutto, perseverano nel perseguire i loro sogni. È ciò che vedono a casa”.