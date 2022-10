Cristiana Capotondi, mamma trendy: le prime foto dopo la nascita di Anna

Fonte: IPA Cristiana Capotondi, mamma trendy: le foto

Cristiana Capotondi ha partecipato alla seconda edizione dell’Accademia della Stella, evento di Negroni, in cui si parla dei nuovi talenti e del videomaking. All’evento è stata una vera “stella” al fianco di Daniela Collu, presentatrice, e del resto della giuria, con Francesco Castelnuovo e Claudio Di Biagio. Per l’attrice, che da poco ha rivelato di essere diventata mamma della piccola Anna, è un momento davvero particolare e speciale al contempo.

Cristiana Capotondi, le prime foto dopo la nascita di Anna

A tutti gli effetti, è la prima uscita “pubblica” da mamma, nonostante sia trascorso quasi un mese dall’arrivo di Anna nella sua vita. Per l’occasione, Cristiana Capotondi ha scelto di sfoggiare un look trendy, di influenza minimal chic, per cui si è sempre contraddistinta: maglioncino leggero e gonna lunga, fin quasi alla caviglia. Scarpe con il tacco e pochi accessori, tra cui delle collane che fanno da contrasto al maglione nero.

Capelli raccolti, make-up appena accennato: semplicità chic per la Capotondi, che per il primo look ufficiale da mamma ha decisamente fatto centro, confermando di essere sempre trendy in fatto di scelte di moda. Proprio il 16 settembre scorso è nata la sua prima figlia, Anna: nonostante le indiscrezioni su una possibile gravidanza, non ha mai confermato alla stampa di essere incinta, fino a che non ha parlato della separazione da Andrea Pezzi, con cui è stata legata per quindici anni. L’ex coppia è rimasta in ogni caso in ottimi rapporti.

Cristiana Capotondi, la maternità a 42 anni

Sulla vita privata e sentimentale, l’attrice non ha mai voluto aprirsi più di tanto, come è giusto che sia. Certo, è una “vip”, è esposta al pubblico, ma ciò non significa che bisogna necessariamente condividere tutti gli aspetti della propria vita con i giornali o con i social. Per questo motivo ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo, e lo ha fatto anche nel comunicato su Ansa, con cui ha annunciato di essere diventata mamma.

L’artista non ha voluto rivelare l’identità del papà di Anna: insieme all’annuncio dell’arrivo della piccola nella sua vita, ha anche condiviso di essersi separata dallo storico compagno, Andrea Pezzi. Quest’ultimo, nonostante l’allontanamento e la fine dell’amore, è rimasto al suo fianco e l’ha accompagnata in questo percorso incredibile, per cui la Capotondi si è contraddistinta per coraggio e forza.

Il forte desiderio di proteggere la vita privata

Non c’è stato alcun annuncio prima della nota Ansa, nessuna informazione pubblicata su Instagram o foto “sospetta”. Tutt’altro. Anche all’evento dell’Accademia della Stella, la Capotondi non ha aggiunto alcun dettaglio sulla sfera privata e non ha condiviso alcun riferimento sulla bimba, scegliendo di affrontare altri discorsi.

Come sempre, ha preferito parlare di lavoro. “Mai come oggi, lo scambio generazionale può portare rinnovamento nel nostro cinema, contribuendo a completare la formazione dei giovani grazie al rapporto coi grandi maestri”. Ha commentato il cinema, il suo grande amore, così come i nuovi talenti e l’importanza di non dimenticare i maestri del passato, per un continuum generazionale che si rinnova con nuove e giovani promesse.