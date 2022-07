“Mamma a 42 anni”: Cristiana Capotondi sarebbe in dolce attesa del primo figlio

Fonte: Getty Images Venezia 2021, Francesca Sofia Novello e Cristiana Capotondi sfoggiano l’eleganza del nero

Cristiana Capotondi è incinta del suo primo figlio? Nelle ultime ore, si stanno rincorrendo alcune voci che vedrebbero l’attrice in dolce attesa del suo compagno Andrea Pezzi. Una gravidanza che, se mai dovesse essere confermata, la renderà mamma all’età di 42 anni. Ma per il momento la coppia ha preferito mantenere il silenzio sulla notizia.

Cristiana Capotondi in dolce attesa: l’indiscrezione

Bellissima e talentuosa, Cristiana Capotondi è una delle attrici più amate del cinema italiano. Ma a quanto pare, ora sarebbe pronta a dedicare del tempo alla famiglia: si vocifera infatti che sia in dolce attesa del suo compagno Andrea Pezzi. A lanciare l’indiscrezione, che ha ben presto fatto il giro del web dando grande gioia a tutti i fan, è il settimanale Diva e Donna. Sulla copertina del nuovo numero si legge: “Capotondi, mamma a 42 anni. Cristiana aspetta un figlio“. Ma nessuna foto di un pancino sospetto, almeno per il momento.

L’attrice e il suo fidanzato sono sempre stati molto riservati in merito alla loro vita privata, e non hanno mai sbandierato la loro intimità sui social. Non sorprende dunque che anche stavolta abbiano scelto la strada del silenzio: entrambi hanno deciso di non confermare né smentire le voci, lasciando che sia il tempo a rivelarci la verità. Cristiana compirà 42 anni il prossimo 13 settembre, e fino a questo momento aveva più volte parlato di maternità come di un obiettivo per il quale non si sentiva ancora pronta.

“Nella nostra cultura, la maternità sembra necessaria nella vita di una donna. Ma ci sono altri modi per realizzare l’istinto materno. La vita è fatta di tante esperienze, quella della maternità deve essere straordinaria ma ognuno deve arrivarci con i propri tempi” – aveva spiegato la Capotondi in un’intervista al settimanale F. Quindi aveva ribadito, sulle pagine del Corriere della Sera: “Come lo vivo? Ho ancora un’età tale per cui è un argomento aperto. L’istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall’essere madre. Io lo esprimo nei progetti di vita”.

Cristiana Capotondi, l’amore per Andrea Pezzi

Sono ormai tanti anni che Cristiana Capotondi è sentimentalmente legata al suo compagno Andrea Pezzi. Dopo alcune relazioni famose con Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani, nel 2006 l’attrice aveva conosciuto Andrea durante un programma andato in onda su MTV. A raccontare del loro primo incontro è stato proprio l’imprenditore, che ha un passato da conduttore tv, in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo nella sua trasmissione Vieni da Me. Gli anni non sono riusciti a mettere a dura prova il loro amore, ma lo hanno anzi consolidato.

Ma di matrimonio non si è mai parlato: “Non so se ci sposeremo, aspetto che me lo chieda lei” – aveva rivelato il suo compagno. Finora, questa proposta non è ancora arrivata. Non che ce ne sia bisogno: Cristiana e Andrea sono follemente innamorati. “Prima di incontrare l’amore della mia vita, conquistato con un bigliettino in aereo perché se non mi fossi mossa io forse oggi non staremmo insieme, ho vissuto con un costante senso di mancanza, di vuoto” – aveva dichiarato in passato l’attrice. Oggi quel vuoto non c’è più, ed è tutto merito di quell’uomo che le ha fatto perdere la testa.