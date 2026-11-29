Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images Giada De Blanck

Giada De Blanck è stata per anni un volto televisivo molto amato insieme a sua madre Patrizia De Blanck fra salotti tv e programmi. Dopo l’addio alla tv, la figlia della celebre Contessa e del console di Panama ha deciso di cambiare vita, iniziando una nuova carriera.

Il successo di Giada De Blanck e l’addio alla tv

Classe 1981, Giada De Blanck è la figlia della famosissima Contessa Patrizia De Blanck, scomparsa nel febbraio del 2026, e di Giuseppe Drommi, il console di Panama, morto quando lei aveva solamente 7 anni. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è arrivato nel 2000 quando Giada ha preso parte a Miss Italia, arrivando in finale.

La vera popolarità però arriverà tre anni dopo quando Giada verrà scelta per entrare nel cast dell’Isola dei Famosi. All’epoca il programma era condotto da Simona Ventura e andava ancora in onda sulla Rai. Il reality terminerà con la vittoria di Walter Nudo, ma Giada De Blanck conquisterà comunque il pubblico, ottenendo il secondo posto e l’affetto di tantissimi fan.

Negli anni successivi verrà ribattezzata come “la contessina”, sbarcando insieme alla madre in numerose trasmissioni. Arriverà poi anche al cinema, recitando in Vacanze di Natale a Cortina. Nel suo ricco curriculum televisivo figurano anche programmi come Chiambretti c’è?, On the Road e Miss Muretto. Mentre sul grande schermo l’abbiamo vista in Amor sacro e Cinque.

Cosa fa oggi Giada De Blanck

Nel 2013 la svolta, con la scelta di lasciare il mondo della televisione per una vita più riservata e lontano dai riflettori. Da quel momento Giada De Blanck si è costruita una nuova carriera, più affine ai suoi desideri e alla sua personalità, diventando dirigente e PR Manager della Giò Volley Aprilia, una nota società di pallavolo laziale.

Giada oggi si occupa della comunicazione e delle relazioni esterne della squadra, oltre che della promozione. La De Blanck è entrata nel club nel 2017 e da allora ha continuato la sua avventura nella pallavolo. Non è solamente una PR e testimonial, ma è tesserata ufficialmente presso la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) come atleta e dirigente.

Dopo l’addio alla tv, Giada è tornata sul piccolo schermo esclusivamente per ricordare sua madre Patrizia De Blanck. Ospite di Verissimo, ha parlato della malattia della Contessa e della battaglia intrapresa per non perderla.

“È un amore che va oltre la morte – ha confessato a Silvia Toffanin -. Non c’è più la presenza fisica, ma l’amore che ci legava va oltre. Era testarda e non voleva mai farsi vedere dai medici. Ma a dicembre dello scorso anno aveva iniziato a essere stanca, non riusciva ad alzarsi dal letto, finché il 19 dicembre le ho visto un livido e ho visto che aveva un colore giallo e ho chiamato l’ambulanza”.

“Sono stata al pronto soccorso tutta la notte – ha spiegato -, il giorno dopo mi hanno mandata a casa e mi hanno dato un numero da chiamare, quando ho telefonato, mi hanno detto: ‘Ci dispiace, tua mamma ha una leucemia molto grave’. Sono quasi svenuta, mi hanno dovuta tenere. Mi è crollato il mondo addosso. Il giorno dopo sono tornata in ospedale ed è iniziata la mia lotta”.