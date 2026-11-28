Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

A nove mesi dalla scomparsa di Patrizia De Blanck, la figlia Giada ha rilasciato la sua prima intervista televisiva. Ha scelto il salotto di Verissimo, dove ha raccontato tutto quello che è accaduto alla popolare contessa. Una malattia fulminante l’ha portata via e gli ultimi giorni di vita sono stati tutt’altro che semplici.

Verissimo, com’è morta Patrizia De Blanck: il racconto della figlia Giada

Tutto è iniziato la notte del 19 dicembre, quando Giada De Blanck si è resa conto che le condizioni di salute della madre stavano peggiorando. Patrizia De Blanck, poco incline a sottoporsi a controlli medici, da qualche tempo accusava una stanchezza insolita, tanto da non riuscire, in alcune occasioni, ad alzarsi dal letto.

A insospettire definitivamente Giada sono stati il colorito giallastro della pelle e la comparsa di un livido. Da qui la decisione di chiamare immediatamente un’ambulanza. Dopo una notte trascorsa al pronto soccorso è arrivata la diagnosi: una forma molto grave di leucemia.

“Io sono quasi svenuta, mi hanno dovuto tenere, mi è crollato il mondo addosso”, ha ricordato Giada, che da quel momento ha cercato in tutti i modi di garantire alla madre le cure necessarie.

A complicare ulteriormente la situazione è stata la positività al Covid della figlia della contessa che, per alcuni giorni, non ha potuto farle visita. Giada ha inoltre confessato di aver scelto di non rivelare alla madre la gravità della malattia, nella speranza di proteggerla e di riuscire a salvarla.

Gli ultimi giorni di Patrizia De Blanck e il rimpianto di Giada

Nonostante un’iniziale risposta positiva alle terapie, le condizioni di Patrizia De Blanck sono precipitate in seguito a un’infezione. È stato allora che Giada ha compreso quanto fosse difficile continuare a sperare.

“Stava reagendo bene con la terapia, anche se a 80 anni, anche se complicato, ma quando è arrivata l’infezione, ho visto il sangue nel catetere, è peggiorata, ho detto basta accanirmi”, ha detto Giada a Silvia Toffanin.

Particolarmente toccante il ricordo degli ultimi istanti trascorsi insieme. Patrizia De Blanck non si trovava più in ospedale, ma in una struttura dove la figlia aveva la possibilità di assisterla più assiduamente. “L’ho lasciata andare davanti ai miei occhi. Lei mi ha aspettato, ero andata a bere un bicchiere di acqua, poi ha fatto l’ultimo sospiro“.

A tormentare ancora oggi Giada è soprattutto il rimpianto di non essere riuscita a riportare la madre a casa, come lei avrebbe desiderato. Anche se i medici le avevano spiegato che sarebbe stato troppo difficile gestire autonomamente una situazione clinica così complessa.

Giada De Blanck e la vita senza la madre: “Conservo le sue ceneri in casa”

Un legame profondissimo, quello tra Patrizia e Giada De Blanck, che ha reso ancora più doloroso il distacco. La figlia della contessa ha ammesso di aver avuto paura di lasciarla andare, anche per il timore di ritrovarsi sola.

Nel corso dell’intervista non sono mancati momenti di forte commozione. Giada ha cercato conforto nell’abbraccio di Silvia Toffanin, che conosce personalmente il dolore della perdita di una madre.

A quasi un anno dalla morte di Patrizia De Blanck, Giada ha inoltre confidato di conservare le ceneri della madre nella propria abitazione. Un modo per continuare a sentirla vicina, mentre cerca faticosamente di abituarsi a una quotidianità senza di lei.