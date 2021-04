Concerto primo maggio 2021: dove vederlo in tv e la scaletta

editato in: da

Il concerto del Primo Maggio è alle porte e si accendono i riflettori – è proprio il caso di dirlo – sui partecipanti dell’evento. Come da tradizione, saranno sei ore di musica dal vivo, intervallate da testimonianze e riflessioni per uno show che andrà in onda dalle 16.30 alle 19 e dalle 20 alle 24.

“L’Italia si cura con il lavoro” è lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno, dopo una pandemia che ha colpito duramente e che continua a tenere in ginocchio il paese, soprattutto quello legato al mondo della cultura e dello spettacolo.

Il concerto del Primo Maggio, dove vederlo

Il concertone non sarà condotto, come vociferato, da Ambra Angiolini: secondo quanto anticipato da TvBlog l’attrice, impegnata con le riprese de Le Fate Ignoranti, passerà il testimone a Stefano Fresi. L’evento sarà trasmesso su Rai 3, Rai Radio2 (per la prima volta anche in Visual) e RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita della rete ammiraglia, sia in diretta che on demand.

Lo scorso anno, a causa del lockdown che aveva coinvolto tutto il paese, il concerto del Primo Maggio si era svolto negli studi Rai di Via Teulada, con alcune esibizioni live e in streaming, ovviamente senza la presenza del pubblico.

In questa edizione invece si torna in uno spazio all’aperto, anche se, a causa della pandemia, non sarà ancora possibile tornare nella location storica dell’evento, Piazza San Giovanni: si terrà per la prima volta alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il concerto del Primo Maggio, il cast

Nelle ultime ore è stato annunciato l’intero cast del concerto: oltre 40 artisti per una line up eterogenea, per una maratona di musica con i successi del momento, i nomi più importanti del panorama musicale italiano, ma non solo. Ad arricchire il nutrito cast di musicisti nostrani quest’anno anche Noel Gallagher e LP, che nei giorni scorsi aveva annunciato la sua partecipazione sui social.

Tanti i nomi provenienti direttamente anche dall’ultima edizione del Festival di Sanremo: da Colapesce Dimartino, passando per Bugo, i Coma_Cose, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, La Rappresentante Di Lista e Madame. Parteciperanno anche Gianna Nannini e Claudio Capéo, Michele Bravi, Noemi, Enrico Ruggeri e tanti altri.