Clizia Incorvaia: la tenera dichiarazione d’amore per Paolo Ciavarro

L’attesa si fa sempre più difficile, per Clizia Incorvaia. Da quando è stata costretta a lasciare il Grande Fratello Vip 4, dove è sbocciato l’amore con uno degli altri inquilini, il suo pensiero continua ad andare a Paolo Ciavarro. Ma ormai manca davvero poco al giorno in cui finalmente potrà rivederlo.

La loro storia d’amore è nata del tutto inaspettatamente, dopo alcune settimane di convivenza forzata all’interno della casa più spiata d’Italia. La Incorvaia veniva da una difficile separazione con il suo ex marito Francesco Sarcina – il loro è stato un matrimonio fatto di molti tira e molla, nel corso del quale ci sono stati anche tradimenti che hanno suscitato grande scalpore. L’addio tra i due, ad inizio estate 2019, aveva fatto molto chiacchierare e Clizia sembrava aver deciso di voltare pagina proprio partecipando al reality show di Canale 5.

Probabilmente non avrebbe mai immaginato che nella casa avrebbe trovato l’amore: tra lei e Paolo Ciavarro, nonostante la differenza d’età, è nato subito un forte legame, che si è rapidamente trasformato in qualcosa di più. Purtroppo, il loro idillio è stato interrotto dall’espulsione di Clizia, che si è lasciata andare a parole irripetibili nei confronti di Andrea Denver. Il provvedimento ha colpito più duramente del previsto, perché l’ha costretta ad allontanarsi da Paolo. Il percorso del giovane, d’altronde, non si è ancora concluso: è uno dei finalisti che si contenderà la vittoria nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 4.

Ora che mancano pochi giorni alla fine del reality show, la Incorvaia non sta più nella pelle. Lo possiamo vedere dalle sue storie di Instagram, spesso dedicate all’uomo che le ha rubato il cuore. E lo capiamo dalle parole che ha dedicato a Paolo, durante un’intervista al settimanale DiPiù: “Ho incontrato Paolo, il regalo più bello che la vita potesse offrirmi” – ha rivelato l’influencer – “I primi giorni avevo capito che gli interessavo, ma non volevo crederci. Pensavo fosse solo un’infatuazione, ma lui ha saputo conquistarmi”.

E ancora: “Lui è il primo uomo che mi ha fatto sentire amata e protetta nella mia vita. Colui con il quale ho cominciato a vivere un amore profondo e puro, un amore che vive di attesa”. Quella di Clizia Incorvaia è una vera e propria dichiarazione che, ne siamo sicuri, scalderà il cuore di Paolo, non appena ne verrà a conoscenza. Nel frattempo, le loro strade rimangono divise: lei si gode i primi caldi della sua amata Sicilia, mentre il giovane affila gli artigli per la finale del GF Vip 4.