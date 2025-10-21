Lutto nel mondo del giornalismo, l’addio a Claudio Fico in diretta a Mattino 5

Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno concluso Mattino 5 dando notizia della morte di Claudio Fico, storico giornalista di Mediaset

IPA Federica Panicucci

L’informazione italiana è stata scossa dalla notizia della scomparsa di Claudio Fico, pilastro silenzioso dell’assetto giornalistico di Videonews (Mediaset). Il giornalista, che ricopriva l’importante ruolo di vicedirettore vicario del TG5 e responsabile degli speciali del telegiornale, è morto all’età di 63 anni dopo aver affrontato una lunga e tenace battaglia contro una malattia.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella notte, ha travalicato i confini delle redazioni interne per irrompere direttamente nelle case degli italiani alla fine di Mattino 5. Con grande commozione, Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno ricordato il giornalista in diretta e da quel momento è scaturita una grande ondata di affetto, in particolare sui social.

L’annuncio in diretta a Mattino 5

Una conclusione amara per Mattino 5, in onda il 21 ottobre. Francesco Vecchi e Federica Panicucci hanno dedicato gli ultimi istanti del programma alla triste notizia della morte di Claudio Fico, ricordando con composta emozione il professionista ma soprattutto l’uomo.

“È una notizia che ci addolora molto” ha detto Vecchi, aggiungendo che Fico oltre a essere “un grande giornalista” era “una persona con cui era piacevole lavorare“. “La redazione di Videonews si stringe e abbraccia la sua famiglia e i colleghi del TG5”, ha concluso.

Le parole di Clemente Mimun

Immancabile il messaggio di Clemente Mimun, direttore del TG5 che Fico aveva seguito in redazione a Mediaset, lasciando il servizio pubblico.

“Un gravissimo lutto ha colpito il Tg5. Si è spento stanotte Claudio Fico, vicedirettore vicario del nostro telegiornale. Un professionista straordinario, un uomo di grandi qualità umane, un mio amico vero da più di 30 anni. Alla sua famiglia l’abbraccio mio e del TG5″, queste le sue parole su X.

Dalla Rai a Mediaset, la carriera di Claudio Fico

La carriera di Claudio Fico ha abbracciato l’informazione italiana tra Rai e Mediaset. Il suo percorso è iniziato nel servizio pubblico, dopo aver vinto un concorso, per poi proseguire tra un incarico e l’altro, fino al ruolo di caporedattore del TGR, la testata giornalistica regionale della Rai.

Da qui ha consolidato la sua presenza al TG2, ma il culmine della sua esperienza nel servizio pubblico è stato il lungo periodo trascorso come vicedirettore del TG1, il notiziario ammiraglio della Rai, ruolo che attesta la sua riconosciuta capacità di gestione e direzione editoriale.

Poi nel 2011, la svolta. È l’anno in cui Claudio Fico ha deciso di lasciare il servizio pubblico per passare all’informazione commerciale di Mediaset, entrando nella redazione del TG5. Qui ha trovato il suo ruolo definitivo come vicedirettore vicario e responsabile degli Speciali, diventando in breve tempo il braccio destro e lo stretto collaboratore del direttore Clemente Mimun, col quale aveva già lavorato da giovane in Rai.

Quando si svolgono i funerali

Come annunciato dallo stesso Clemente Mimun, con un post su X: “I funerali di Claudio Fico si terranno domani [22 ottobre, ndr] alle 15 nell’ospedale centrale del Gemelli“. Un modo per radunare chi ha avuto il privilegio di conoscere e lavorare al fianco di un professionista dell’informazione, che se n’è andato troppo presto.