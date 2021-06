Claudia Galanti compie 40 anni, la rinascita e la nuova vita in cucina

editato in: da

Claudia Galanti, la celebre showgirl nota per aver partecipato ben due volte all’Isola dei Famosi compie quarant’anni. Nata sotto il segno dei gemelli, la modella paraguaiana ha dovuto far fronte a una serie di difficoltà che l’hanno messa a dura prova, segnando in maniera indelebile il suo percorso di vita. Nel dicembre del 2014 ha dovuto affrontare uno dei peggiori lutti che una persona possa subire: la figlia Indila, di soli sei mesi, è morta improvvisamente per soffocamento. Un avvenimento, questo, che ha dato il via a un lungo periodo di depressione: l’unico motivo per andare avanti erano i figli Liam e Tal. Con loro trascorreva molte ore in cucina, trasformando così un semplice gesto di routine in una vera e propria passione. Passione, che le ha permesso di rinascere.

É da questo presupposto, infatti, che Claudia Galanti ha scelto di allontanarsi dagli scintillii dello spettacolo per dare vita a Foodbeats. Si tratta di un personale progetto di cooking box nato insieme al suo socio Matteo Rombolotti, che prevede una serie di piatti da consumare a domicilio. Non si tratta, tuttavia, di un semplice delivery in quanto spetta al cliente dare il tocco finale al piatto. Le ricette provengono dall’archivio della showgirl in persona: alcuni esempi sono il pollo al curry, il tris di Burger e la tagliata con purè al tartufo nero. Il progetto è completo di sito online (www.foodbeats.it), attraverso il quale è possibile effettuare l’ordine e visionare le videoricette di Claudia tramite un QR Code contenuto nelle varie box. Il progetto prosegue a gonfie vele da circa un anno, e ha attirato anche l’attenzione di alcuni VIP.

L’idea è frutto dei viaggi, dei ricordi e delle emozioni della Galanti, tant’è che ogni ricetta racchiude una storia. Come dichiarato da lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, è sempre stata molto appassionata di cucina, leggendo e studiando meticolosamente numerosi ricettari. Una passione che coltiva fin da piccola, quando in Paraguay preparava gli gnocchi insieme alla sua nonna italiana.

Nonostante le numerose e difficili prove che ha dovuto affrontare, l’ex volto de L’Isola dei Famosi ha saputo trovare una nuova, forte, motivazione di vita che l’ha spinta ad andare avanti nonostante tutto. Ora, a quarant’anni, può finalmente affermare di essere rinata.