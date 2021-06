Isola dei Famosi, Zorzi svela chi vincerà

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Manca ormai pochissimo alla finalissima dell’Isola dei Famosi e Tommaso Zorzi svela chi vincerà secondo lui. L’ex concorrente del GF Vip è stato fra gli opinionisti di questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi. Dopo tante puntate ed emozioni è arrivato il momento di incoronare il vincitore.

I finalisti sono Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Matteo Diamante, Awed, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Tutti hanno saputo conquistare il favore del pubblico e ora sono pronti a sfidarsi, dopo settimane di prove durissime e di fame. Ospite di Maurizio Costanzo, Zorzi ha commentato la finalissima dell’Isola dei Famosi, rivelando chi vincerà questa edizione secondo lui: “Siamo arrivati quasi agli sgoccioli – ha detto -. Secondo me vince Ignazio Moser oppure Beatrice che è rimasta zitta zitta, nell’altra isola, da sola per tutto il tempo, dimostrando di avere due attributi così e questa cosa a un televoto potrebbe giocarle a favore. Sì, io mi auguro vinca Beatrice”.

La modella è sbarcata in Honduras passando quasi inosservata ed è stata eliminata quasi subito. Beatrice ha poi accettato di rimanere da sola in una spiaggia segreta e, a sorpresa, ha mostrato una grande forza di volontà. Il suo carattere determinato ha conquistato, una puntata dopo l’altra, il pubblico, che le ha regalato la finale. Fra i favoriti dal pubblico anche Andrea Cerioli, protagonista di uno scontro con Valentina Persia proprio nella semifinale, e Ignazio Moser, compagno di Cecilia Rodriguez (che sarà in Honduras insieme ad Arianna, fidanzata di Cerioli).

Quest’ultimo ha commosso tutti nel corso della semifinale, raccontando il rapporto intenso e difficile con il padre, lo sportivo Francesco Moser. Dopo aver letto una lettera del papà, Ignazio non è riuscito a trattenere le lacrime. “Non me lo aspettavo proprio – ha confessato a Ilary Blasi -perché eravamo stati chiari prima di venire qui e lui aveva detto di non voler essere coinvolto”. Approfittando, poi, della vetrina televisiva l’atleta si rivolge a suo padre con fermezza, ma anche grande commozione: “Anche se magari non siamo sempre andati d’accordo, però lui è il mio papà è sempre stato e sarà per sempre il mio esempio”.