Isola, Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione volano in Honduras

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione volano in Honduras per la finalissima dell’Isola dei Famosi. L’ultima puntata dello show condotto da Ilary Blasi è ormai vicina, per questo motivo la fidanzata di Ignazio Moser e quella di Andrea Cerioli sarebbero salite su un aereo per fare una sorpresa speciale ai concorrenti.

Il reality è ormai giunto alle battute finali e cresce l’attesa per scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi. A contendersi la vittoria ci saranno non solo Andrea e Ignazio, ma anche Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante. I concorrenti sono agguerriti e, fra liti e chiarimenti, stanno vivendo questi ultimi giorni in Honduras.

La partenza di Arianna e Cecilia non è ancora stata confermata, ma questo giustificherebbe l’assenza della sorella di Belen dallo studio dello show durante la semifinale. Nell’ultima puntata infatti Ilary Blasi aveva invitato Andrea Damante per sostenere Ignazio Moser. Un’ospitata terminata però fra le polemiche con l’ex tronista che su Instagram aveva criticato su Instagram l’impossibilità di parlare nel corso del programma.

L’incontro più atteso di certo resta quello fra Arianna e Andrea. I due, lontani da mesi, fino ad oggi si sono salutati sempre a distanza, fra lacrime e promesse d’amore, emozionando anche l’opinionista Tommaso Zorzi. Il loro legame, nato negli studi di Uomini e Donne, è continuato anche lontano dalle telecamere e oggi è più forte che mai con Cerioli che ha confessato, proprio sull’Isola dei Famosi, il sogno di diventare padre. “Penso che sia la gioia più bella della vita e il lavoro più impegnativo – ha confidato a Ilary Blasi – non bisogna premere su questa cosa, quando sarà il momento giusto lo sarà per entrambi”.

Anche Cecilia ha confessato di voler dare una svolta al rapporto con Moser quando l’avventura sull‘Isola dei Famosi sarà terminata. “Sono prontissima a metter su famiglia con lui – ha rivelato a Il Punto Z -. Appena arriva dall’Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta. Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento”.