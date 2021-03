Claudia Galanti, il ricordo della figlia: “Sei la mia ragione di vita”

editato in: da

Claudia Galanti ha condiviso su Instagram una toccante lettera dedicata alla piccola Indila, la figlia che ha perso nel 2014 a soli 9 mesi. Il dolore di una madre che resta per sempre incastonato nel cuore, difficile da comprendere per chi non vi sia passato. La Galanti ha speso parole dolcissime che in poco tempo hanno catturato inevitabilmente l’attenzione dei follower, che hanno voluto esprimerle la loro vicinanza.

“Questa foto la guardo spesso, piccola Indila, e anche se non si capisce molto, per me vuol dire tanto”, così esordisce la lettera. “Era il 21 marzo di sette anni fa, esattamente il giorno in cui sei nata. Questa foto raccoglie tutto l’amore che abbiamo provato e proveremo per te, per sempre”. La splendida showgirl di origine paraguayana ha subito una perdita indicibile, ma ha mostrato forza e coraggio da vendere per andare avanti e guardare al futuro.

Per lei e per la sua famiglia, soprattutto per amore dei figli Tal Harlow e Liam Elijah, nati dall’amore per l’imprenditore Arnaud Mimran, al centro di alcuni guai giudiziari e con il quale al momento della tragedia era già finita. Non è stata una vita facile quella di Claudia Galanti, ma le parole della bella showgirl celano un velo di speranza. Quella che, nonostante tutto, non l’ha mai abbandonata.

“Ti scrivo perché, anche se la vita ha cercato di separarci, non ci è riuscita e non ci riuscirà mai. Se sono qui è perché non mi sono mai arresa e non mi arrenderò mai all’idea che tu sia andata via per sempre”, scrive la Galanti nella sua commovente lettera alla figlia. “Non posso abbracciarti e non posso stringerti, ma posso parlarti, posso guardare ancora il tuo sorriso e i tuoi occhioni grandi. I nostri pochi ricordi mi danno forza e alleviano la mia sofferenza, mi lasciano sognare che un giorno potremo sorriderci dieci, cento, mille volte ancora…”.

Le parole di Claudia Galanti sono ricche di amore e, anche se parlano di un “sentimento doloroso”, come lei stessa lo definisce, arrivano dritte al cuore. La showgirl si fa forza, parla della piccola Indila Carolina Sky (questo il nome completo della bimba) come la sua “unica ragione di vita” e rivolge un pensiero a suoi due altri figli: “Devo pensare che andrà tutto bene, perché è solo così che guardandomi potrai essere orgogliosa della mamma che hai e dei tuoi fratellini Tal e Liam. A loro manchi davvero tanto”.

La Galanti per superare il lutto si è gettata a capofitto in tanti progetti. Ha lavorato per la sua rinascita, riuscendo a fare della sua passione per la cucina e la pasticceria un vero e proprio lavoro. “È stata la mia medicina”, aveva dichiarato in un’intervista. La bellissima modella ha concluso il suo lungo messaggio per la figlia con un augurio speciale: “Buon compleanno piccola mia. Mi auguro un cielo pieno di palloncini e angeli accanto a te“.