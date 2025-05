Chiara Pompei, il messaggio preoccupante dopo lo scandalo a Uomini e Donne

Fonte: Ansa Maria De Filippi

Una confessione drammatica quella affidata ai social da Chiara Pompei, l’ex tronista di Uomini e Donne che ha abbandonato il programma dopo pochissime settimane, quando decise di lasciare il dating show di Maria De Filippi con Riccardo Sparacciari. La giovane ha ammesso di aver tentato di togliersi la vita e di essere ricoverata in una clinica psichiatrica, in un lungo sfogo preoccupante.

Chiara Pompei ricoverata in una clinica psichiatrica: il messaggio

Un messaggio preoccupante quello lanciato da Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, che aveva abbandonato il dating show per intraprendere una relazione con Riccardo Sparacciari. Il suo trono fu immediatamente cancellato dopo che la redazione scoprì la storia tra i due, ma le polemiche non si sono spente facilmente: la 23enne era stata presa di mira per la sua breve avventura nel programma durata così poco per non essere stata trasparente nella gestione della liason con il ragazzo.

E a quanto pare le cose non hanno fatto altro che peggiorare: l’ex tronista ha tentato l’insano gesto dopo aver scoperto alcuni messaggi sul suo conto inviati a Riccardo, in cui venivano fatte pesanti insinuazioni sul suo conto: “Dicevano che mi prostituivo nei locali. Non so da chi provenga quel messaggio, ma è stato devastante”.

Visibilmente provata, l’ex tronista ha raccontato di essere chiusa in una clinica psichiatrica “perché ieri mi sono accoltellata e ho rischiato di morire, è questa la verità”. E ha aggiunto: “Non vorrei fare questo video, perché non ha senso, qua mi stanno chiedendo tutti il motivo, ce ne sono vari, troppi tradimenti, troppe bugie, troppe finzioni che non riesco più a mandare giù”.

Nel suo sfogo, l’ex tronista ha parlato anche di un senso costante di inadeguatezza: “Sono sempre stata sincera, ho sempre ragionato con il cuore. Ma ho raggiunto il limite. Non sopporto più le cattiverie, le finzioni. È brutto condividere la propria vita con qualcuno e sentirsi invisibili, non apprezzata da nessuno. Né da chi ami, né dalla tua famiglia”.

Lo sfogo su Instagram

L’ex volto di Uomini e Donne è apparsa addolorata, soprattutto quando ha parlato di Riccardo, il ragazzo che aveva scelto durante il programma: “La cosa che più mi dispiace è lui. Mi vedeva come un sole, e adesso mi guarda così, mentre sto morendo dentro. Riccardo, mi manchi. Non è colpa tua”.

Ai follower Chiara aveva scritto questo messaggio, immortalandosi nella clinica: “Ascoltatele le persone, basta una carezza, uno sguardo, un abbraccio, un conforto. Mi dispiace che non voi. Non sono stata una brava amica e compagna, sappiate che io ci ho messo tutto il mio cuore per voi. Vi voglio bene, nonostante io sono qui sola, fate per me tanto e vi ringrazio di cuore per tutte le belle esperienze. Mi avete tolto tutto. La semplicità, l’amore, la spensieratezza, il fanciullino. Ho deciso di finirla, però mi hanno salvato in tempo. Questa è la morte più dolorosa che ci possa essere. Non voglio farvi pena, vorrei che mi ricordaste per ciò che siamo stati. Solare, eccitante e matta. Non risponderò a nessuno, non cercherò nessuno. Le vostre menzogne e cattiverie hanno vinto ancora una volta su una ragazza che ha sacrificato tutto per gli altri. Ora accettate la vostra vittoria. Ora accettate che voglio stare sola. Addio”.