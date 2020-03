Chiara Ferragni, la torta speciale per il compleanno del figlio

editato in: da

Per Chiara Ferragni e Fedez il 19 marzo è una data molto importante. Nel giorno della festa del papà del 2018, la coppia ha infatti accolto, con qualche settimana di anticipo rispetto alla data di termine della gravidanza, il figlio Leone. Il piccolo, venuto al mondo a Los Angeles, è spesso protagonista degli scatti dei genitori e di video spassosi.

Nel giorno del suo secondo compleanno, la madre gli ha fatto una sorpresa speciale. L’imprenditrice 32enne ha infatti cucinato personalmente una torta per il piccolo. A rendere nota la cosa ai follower ci ha pensato Fedez stesso che, in alcune Stories pubblicate su Instagram, ha ripreso la moglie intenta a impastare e ha accompagnato il momento con l’ironica didascalia “Ho paura… Chiara Ferragni che cucina!”.

Davanti al divertito stupore del marito, l’influencer ha replicato affermando di essere intenta a preparare il primo dolce della sua vita, una torta per Leo “visto che è il suo compleanno domani”. Fedez ha anche immortalato il dolce finito, commentando la torta con la parola “Miracolo”.

Il risultato è stato infine portato sulla tavola della festa casalinga del piccolo. Il momento della candelina è stato ovviamente immortalato da Chiara Ferragni, che ha accompagnato lo scatto, tenerissimo, con una caption piena d’amore.

This was not the party I had planned for you, but you’re with both your parents and we love you so much. You also liked the pie I made for you so this makes this day so perfect 💘

Queste le parole che la celebre imprenditrice digitale ha scelto per accompagnare la foto più importante del compleanno del figlio, un post che è stato accolto da numerosi commenti di auguri da parte di parenti – p.e. Francesca Ferragni, zia del bimbo e sorella minore di Chiara – e non solo. Anche Alessandra Mastronardi, Isabella Ferrari e altri Vip hanno lasciato il proprio messaggio di auguri a Leone.

Prima di condividere la foto dedicata al momento della torta, la Ferragni ha fatto gli auguri al piccolo Leone con un tenerissimo video risalente alla scorsa estate e girato poco dopo il suo ritorno da un viaggio di lavoro sul terrazzo di casa dei Ferragnez a Milano.