Chiara Ferragni e Fedez felici insieme: il commento inaspettato di Caterina Balivo

Caterina Balivo commenta inaspettatamente uno scatto di Fedez e Chiara Ferragni. Natale è ormai alle porte e l’influencer è pronta a rilassarsi insieme a tutta la famiglia dopo un anno di soddisfazioni. Leone sta crescendo ed è sempre più bello e felice, l’amore con il rapper procede a gonfie vele, mentre il documentario Unposted è stato un successo.

Archiviate le polemiche per Sanremo e il piccolo incidente di Leone, che qualche settimana fa si era fatto un taglio sulla fronte, la Ferragni è pronta a rilassarsi insieme alle persone che ama. Su Instagram la fashion blogger ha annunciato che presto si concederà una vacanza insieme a tutta la famiglia, per farlo ha utilizzato alcuni scatti d’archivio. “Pronti per le nostre vacanze di Natale sulla neve”, ha scritto Chiara, pubblicando alcune foto che la ritraggono sorridente insieme a Fedez e al piccolo Leone, fra relax alla Spa, tute fashion e un romantico bacio sulla pista neve prima di sciare.

In tanti hanno commentato lo scatto, compresa Caterina Balivo che, a sorpresa, ha svelato di essere una fan della coppia. “Comm sit bell'” (“Come siete belli”), ha scritto la conduttrice usando il dialetto napoletano e aggiungendo un cuore rosso. Le parole della presentatrice sono piaciute tantissimo ai follower di Instagram e hanno colto di sorpresa tutti.

La Balivo, proprio come Chiara, probabilmente trascorrerà le vacanze di Natale sulla neve in compagnia del marito Guido Maria Brera e dei figli: Guido Alberto e Cora. Anche la conduttrice ha molte cose da festeggiare. Il suo programma Vieni da Me, dopo una partenza in salita, si è rivelato un successo e la decisione di lasciare Detto Fatto, criticata da molti, vincente. La presentatrice è riuscita a creare un format costruito su di lei e ad appassionare il pubblico che la segue tutti i giorni con grande affetto.