Chiara Ferragni ha un mosaico dentro casa: il significato nascosto

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha sfoderato un nuovo quadro nella sua casa di Milano, scatenando come sempre il solito circo social. C’è chi ha intravisto ombre e riferimenti a Fedez, chi ha provato a leggervi chissà quale retroscena. La realtà è più semplice: si tratta di un’opera d’arte firmata da un fotografo di fama internazionale.

Maurizio Galimberti e il mosaico fotografico

L’autore del quadro è Maurizio Galimberti, fotografo noto per la sua tecnica che scompone e ricompone volti e paesaggi utilizzando polaroid. Il suo “Mosaico Fotografico” frantuma l’immagine in una sequenza di scatti che, una volta assemblati, danno vita a una visione spezzata ma riconoscibile. Ha collaborato con marchi di lusso e volti noti, e ora Chiara Ferragni è finita nel suo obiettivo.

Un ritratto che si scompone e si ricompone

L’opera in questione è una composizione di polaroid che scompongono e ricostruiscono il volto dell’imprenditrice attraverso angolazioni multiple. Tra i soliti deliri social, qualcuno ha ipotizzato la presenza di Fedez, teoria smentita direttamente dalla diretta interessata. L’ultimo post dell’influencer ha però scatenato un altro giro di chiacchiere, grazie a un commento di un fan che ha notato un dettaglio sospetto nell’immagine.

Galimberti utilizza questa tecnica dagli anni ’90, facendone il suo marchio di fabbrica. Il suo metodo destruttura l’immagine in un mosaico di istanti, trasformandola in una sequenza visiva che gioca con la percezione. Ferragni si è portata a casa un’opera che segue questo approccio, lontana dai classici ritratti patinati.

Le speculazioni e il possibile riferimento a Fedez

Non è passato molto prima che Ferragni mettesse un punto alla faccenda, rispondendo con un secco “No”. Non soddisfatta, ha poi deciso di eliminare o oscurare tutti i commenti sotto il post, tagliando corto su ogni altra illazione.

Il tutto arriva poche ore dopo l’episodio sanremese che ha visto Fedez sfiorare la rissa con uno sconosciuto all’uscita di un locale, un gesto interpretato da molti come un modo di prendere le difese della sua ex moglie. Qualcuno ha persino insinuato che il rapper cercasse un riavvicinamento. Ferragni, dal canto suo, ha invece chiarito con i fatti di non avere alcuna intenzione di alimentare il passato.

Il quadro resta un’opera d’arte, ma la tempistica e la didascalia non hanno certo contribuito a spegnere il chiacchiericcio. Tuttavia, l’influencer ha comunque alimentato le chiacchiere con la didascalia sotto la foto del quadro: “Due persone vulnerabili troveranno sempre un modo per connettersi”. Una frase che ha fatto impennare le speculazioni, perché se c’era un modo per evitare di attirare attenzione su presunti riferimenti a Fedez, lei ha scelto esattamente il contrario.

Quanto potrebbe costare il quadro

Le opere di Maurizio Galimberti hanno prezzi che oscillano in base a dimensioni, tecnica e notorietà del soggetto. Un ritratto personalizzato del fotografo è stato battuto all’asta per circa 5.000 euro, mentre altre sue creazioni hanno raggiunto cifre tra 960 e 1.536 euro. Considerando questi valori, il ritratto di Chiara Ferragni potrebbe valere una somma simile, se non superiore, vista la notorietà della persona ritratta.