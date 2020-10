Chiara Ferragni cambia look su Instagram: mora e riccia per Fedez

editato in: da

Chiara Ferragni, la seconda gravidanza su Instagram: il pancino, la felicità di Fedez e Leone

Mora, riccia, con uno stile un po’ selvaggio. Chiara Ferragni ha stupito i fan postando su Instagram alcune foto che la vedono sfoggiare un look completamente rivoluzionato. Addio al biondo oro dell’imprenditrice digitale, per fare spazio a un nero corvino?

No, i capelli di Chiara sono rimasti uguali, quello mostrato sui social è solo un trucco di scena utilizzato per registrare il nuovo singolo di Fedez: “Bella Storia”. Nel video, infatti, l’influencer di fama mondiale esibisce una chioma scura e arricciata, un trucco molto acceso: con le labbra rosse e gli occhi blu che risaltano tantissimo e una giacca di pelle con inserti in pelliccia animalier. Insomma un vero e proprio cambio di look che, nonostante sia stato solo temporaneo, è piaciuto molto ai fan che l’hanno sommersa di complimenti.

I Ferragnez, che hanno recentemente festeggiato il secondo anniversario di nozze, per lanciare “Bella storia” hanno condiviso sui social alcuni delle immagini scattate sul set. E i follower si sono subito scatenati, mostrando di aver apprezzato il look inedito. Anche se va ricordato che Chiara non è sempre stata biondissima: in passato aveva già sfoggiato capelli più scuri, soprattutto nei toni del castano.

In molti, poi, hanno notato una somiglianza con la pop star Katy Perry, lo stesso Fedez – che è solito fare uso di molta ironia sui social – ha chiamato la moglie Katy Ferry.

Insomma, che sia bionda o che sia mora, Chiara non passa di certo inosservata.

L’influencer non è nuova a cambi di look, spesso infatti si mostra con abiti e stili completamente diversi uno dall’altro. Tra gli indimenticabili, e più recenti, il look premaman, molto romantico e subito diventato un must have. Chiara nella foto indossa un abito giallo che mostra la pancia e un fiocco le acconcia i capelli.

L’imprenditrice e il cantante, infatti, hanno da poco rivelato di aspettare il secondo figlio e che Il piccolo Leone, di due anni e mezzo, diventerà un fratello maggiore. Lo hanno fatto in pieno “stile Ferragnez”: con una serie di post emozionanti e divertenti pubblicati sui loro canali social.

E la gioia per la futura nascita è stata condivisa da tutta la famiglia Ferragni, come la sorella Valentina, per annunciare e celebrare il lieto evento.