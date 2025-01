Chiara Ferragni, quanto è alta. I segreti dei suoi look

Fonte: IPA Chiara Ferragni, 10 look che hanno fatto la storia (e dato scandalo)

Da sempre figura di riferimento per i millenials appassionati di moda, Chiara Ferragni ha saputo conquistarsi negli anni un posto d’onore nel fashion system, anticipando e lanciando trend e spaziando tra diverse tipologie di stili. Influencer da milioni di followers, ma anche imprenditrice digitale di successo, oltre che mamma di due splendidi bimbi, Chiara Ferragni è stata una vera e propria pioniera nel mondo delle influencer e per questo ancora oggi rimane una delle più seguite. Scopriamo quanto è alta e quali sono i suoi segreti di stile.

Chiara Ferragni, quanto è alta ed evoluzione di stile

Chiara Ferragni è alta 177 cm e pesa circa 58 kg, con una silhuette snella che l’influencer valorizza indossando capi che le calzano a pennello. Nel corso degli anni, pur rimanendo fedele ad alcuni dettami della moda, lo stile di Chiara è decisamente cambiato adattandosi anche all’upgrade del suo ruolo professionale. Sicuramente gli outfit indossati ai tempi del celebre blog The Blonde Salad, piattaforma che ha “dato il La” alla sua carriera, sono ormai decisamente lontani e lo stile della ragazza (quasi) acqua e sapone che indossava capi più casual e disimpegnati ha lasciato il posto a mise molto più ricercate e adatte al suo ruolo imprenditoriale. Oggi Chiara è una giovane donna e mamma che ama spaziare da capi estremamente eleganti, come abiti di haute couture o sartoriali di brand famosi, a capi più streetstyle indossati anche durante le varie Fashion Week, con la predominanza di jeans e pantaloni, ma anche minigonne e abiti dalla silhuette delineata che enfatizzano le sue forme sottili.

I suoi segreti di stile infatti sono legati principalmente alla scelta di capi sempre molto equilibrati nel fit, senza mai esagerare nei volumi o nei colori. L’influencer ama molto gli abiti longuette, i tailleur crop, ma anche i capi molto più easy e nel tempo libero è frequente vederla con jeans skinny e sneakers, mentre sui red carpet negli anni ha subito un’evoluzione che l’ha portata ad un’immagine molto più raffinata e di classe. Tuttavia, non è raro vederla, soprattutto in caso di sfilate di moda, indossare capi anche molto sensuali, con tagli cut out che lasciano scoperti diversi centimetri di pelle, scelta che l’ha spesso esposta a non poche critiche.

Anche il suo hairstyle è cambiato nel corso del tempo, passando da una chioma naturale e solo leggermente schiarita, ad un biondo più caldo e raffinato, accompagnato da un taglio long bob super chic che Chiara ha tenuto per qualche tempo prima di tornare alle consuete lunghezze alle quali ci ha abituato e che le conferiscono un look più sbarazzino.

I look di Chiara Ferragni sui red carpet e sul palco di Sanremo

Da sempre Chiara Ferragni è portavoce di una libertà femminile che incarna anche nei suoi look, liberandosi dai diktat legati al suo ruolo di mamma. Non è raro infatti vederla con abiti che lasciano scoperte alcune zone del corpo come la schiena o abiti dagli spacchi vertiginosi. Ma molto spesso i look scelti dall’influencer hanno anche lanciato dei veri e propri messaggi, come quando sul palco dell’Ariston, nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus, ha scelto per ogni serata del Festival abiti che comunicassero qualcosa di importante. Come dimenticare il Manifesto Dress, ovvero l’abito nero omaggio a Dior completato dalla lunga stola con la scritta “Pensati libera”, o il Naked Dress firmato Maria Grazia Chiuri che rivendicava il diritto di mostrare il corpo femminile così com’è. E ancora l’abito Schiaparelli con bustino scultura o l’abito peplo con le offese che gli haters le hanno rivolto sui social, come simbolo di lotta contro ogni forma di bullismo. Insomma, moda sì ma anche temi sociali importanti che hanno portato i look di Chiara sicuramente ad un livello superiore e ad una consapevolezza diversa, anche per il grande pubblico, di come intendere la moda.

In generale i look di Chiara sono comunque molto femminili e lei stessa ama indossare abiti eleganti, con dettagli come fiocchi, micropaillettes o ruches, spaziando da colori a tinta unita a stampe di ogni tipo, persino lettering, ma sempre in modo ben dosato e senza mai andare contro le proporzioni della sua silhuette. Negli ultimi anni è virata verso un look più fedele alla sua idea di effortly chic della quale è sempre stata un’importante rappresentante.