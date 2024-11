Chiara Ferragni e quel gesto d’amore per Fedez a Sanremo: Amadeus svela tutto

Fonte: IPA Fedez, Chiara Ferragni e Amadeus

Tra Chiara Ferragni e Fedez spunta ora Amadeus. Il conduttore, che ha di recente lasciato la Rai per passare a Warner Bros.Discovery, ha pubblicato un libro – dal titolo Ama – in cui racconta la sua carriera, dagli esordi fino al grande successo del Festival di Sanremo che ha guidato per cinque edizioni, nel duplice ruolo di direttore artistico e conduttore. E nel volume il presentatore svela molti segreti della kermesse musicale, tra cui uno che riguarda proprio i Ferragnez.

I Ferragnez a Sanremo, Amadeus svela un segreto

Nel suo libro Amadeus afferma chiaramente che se fosse stato al posto di Fedez non sarebbe andato al Festival di Sanremo nell’anno di Chiara Ferragni. Ovvero nel 2023, nell’edizione del Pensati libera e del discusso bacio tra Federico Lucia e Rosa Chemical che ha rovinato l’avventura televisiva dell’imprenditrice digitale. Intervistato dal settimanale Chi l’ex volto Rai ha raccontato un retroscena sulla partecipazione dei Ferragnez, svelando un ulteriore segreto.

“Chiara è stata la prima alla quale ho chiesto di venire a Sanremo (nel 2020, ndr); – ha spiegato Amadeus – ha declinato dicendo delle cose giuste: non mi conosceva, non sapeva che Sanremo sarebbe stato, era legato a un mondo web lontano dalla televisione. Quando, un anno dopo, venne Fedez in gara (nel 2021, ndr), la invitai a venire, e lei mi disse: “Grazie, ma è una cosa bellissima per Federico ed è giusto che si goda il suo Sanremo“. L’ho trovato molto bello: se fosse venuta a Sanremo, le attenzioni sarebbero state sulla coppia”.

Amadeus ha aggiunto: “Due anni dopo Chiara ha accettato di salire sul palco a condurre due serate. Se mi avessero chiesto un consiglio, ma nessuno me lo ha chiesto, avrei detto che Fedez doveva fare la stessa cosa che aveva fatto Chiara con lui, ma voglio molto bene a Federico e, come si dice, tra moglie e marito non mettere il dito”.

Dunque, Chiara Ferragni avrebbe fatto un passo indietro per amore di Fedez ma non sarebbe stata ricambiata con la stessa moneta. Nell’edizione dell’imprenditrice digitale, infatti, il rapper ha fatto scalpore: oltre al famoso bacio con Rosa Chemical scambiato durante la finale della kermesse musicale Federico Lucia si è fatto notare con un freestyle in cui ha attaccato apertamente le autorità.

Si è preso dunque il proprio spazio, incurante di quello della moglie. E non è un caso quindi che la crisi dei Ferragnez sia scoppiata proprio dopo quel Sanremo…

Il divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez

Oggi Chiara Ferragni e Fedez non stanno più insieme. Il loro rapporto non è dei migliori ma stanno provando ad avere un legame civile per il bene dei figli Leone e Vittoria. Di recente hanno raggiunto un accordo per il divorzio: Chiara non avrà dall’ex marito un assegno di mantenimento, visto che può permettersi di provvedere ai bambini senza alcun contributo da parte del cantante.

Fedez ha deciso comunque di accollarsi le spese scolastiche dei piccoli, che frequentano una scuola privata di Milano con rette che arrivano a superare i 20mila euro l’anno. Leone e Vittoria saranno inoltre affidati congiuntamente ai genitori: “Staranno con mamma e papà indicativamente per gli stessi periodi, durante i quali ciascun genitore provvederà al loro mantenimento”, hanno rivelato gli avvocati dei Ferragnez.

Per quanto riguarda l’esposizione di Leone e Vittoria sui social media, i genitori dovranno chiedersi reciprocamente l’autorizzazione per postare foto e video.