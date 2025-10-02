Charlize Theron casual chic, Jenna Ortega in minigonna di jeans: i look delle star alla Paris Fashion Week 2025

Charlize Theron e Jenna Ortega protagoniste alla sfilata Dior: look opposti ma vincenti, tra ribellione chic e glamour grintoso alla Paris Fashion Week 2025

IPA Charlize Theron e Jenna Ortega

La Paris Fashion Week 2025 ha acceso i riflettori con alcune delle sfilate più attese, da Louis Vuitton a Saint Laurent passando ovviamente per Dior, uno degli appuntamenti imperdibili della stagione. Tra gli ospiti più chiacchierati spiccavano Charlize Theron con il suo fascino senza tempo, Jennifer Lawrence con un’eleganza sofisticata e Jenna Ortega, ormai nuova musa della Gen Z. Ma tra le ospiti più attese c’erano anche Anya Taylor-Joy, Mikey Madison, Anna Sawai e molte altre star. Presenze che hanno fatto vibrare il front row quanto gli abiti in passerella e, tra di loro, sono state proprio Charlize e Jenna, con i loro look sorprendenti e ribelli, ad aver catalizzato l’attenzione generale.

Charlize Theron, bellezza senza tempo alla Paris Fashion Week 2025 con chiodo in pelle e bermuda

Tra le protagoniste più attese e fotografate alla Paris Fashion Week 2025 c’è senz’altro Charlize Theron. L’attrice sudafricana è arrivata alla sfilata Dior con un look che mixa eleganza minimal e spirito ribelle. L’attrice ha scelto una giacca di pelle nera dal taglio biker, impreziosita da piccole applicazioni decorative che ne ammorbidiscono il carattere rock, ma con un dettaglio inaspettato: l’ha indossata senza nulla sotto, audacemente portata a pelle, con la zip semi-aperta, donando al look un’allure sensuale e di carattere, perfetta per la sfilata parigina.

IPA

A sorprendere è l’abbinamento con un paio di bermuda verde militare, un capo insolito e maschile che crea un forte contrasto con la giacca e con la femminilità innata di Charlize. A completare l’outfit, collant neri velati e mocassini bicolore bianco e nero, un dettaglio rétro che strizza l’occhio all’eleganza senza tempo di Dior.

Il tocco di colore arriva dalla clutch rossa che Charlize stringe in mano: un accessorio deciso, capace di spezzare la palette neutra e militare dell’outfit, regalando un accento di modernità. I capelli sciolti, lasciati naturali e leggermente spettinati, sottolineano lo stile effortless chic che la contraddistingue e che da sempre la rende protagonista assoluta di ogni evento glamour.

IPA

In sintesi, un look che mescola codici maschili e femminili, rigore e sensualità, ribellione e raffinatezza. Charlize Theron dimostra ancora una volta la sua capacità di osare senza rinunciare all’eleganza, trasformando la sfilata Dior in un palcoscenico perfetto per la sua personalità magnetica.

Jenna Ortega, da icona gotica a diva casual in mini di jeans e gilet in stile militare

Tra le protagoniste della sfilata Dior andata in scena alla Paris Fashion Week c’è ovviamente anche lei, Jenna Ortega, che per l’occasione ha optato per un look molto lontano dalle ispirazioni gotiche che l’hanno contraddistinta durante il tour promozionale di Mercoledì 2.

Vera e propria musa della Gen Z, per partecipare al defilè del celebre brand francesce, Jenna ha scelto un look inedito che è un perfetto gioco di contrasti: un gilet nero strutturato in stile militare, ricamato con bottoni e dettagli oro dall’allure quasi napoleonica, abbinato a una minigonna in denim sfrangiato che urla libertà, freschezza e spirito ribelle. Una combinazione azzardata, ma proprio per questo vincente, capace di raccontare in un solo colpo l’anima sofisticata della maison e quella irriverente di Jenna.

IPA

A completare l’outfit, le décolleté nere a punta che aggiungono sensualità e slancio alla silhouette, mentre gli occhiali aviator specchiati le conferiscono quell’aria da diva inarrivabile che la consacra star non solo sullo schermo, ma anche nella moda. I capelli lasciati sciolti con onde morbide e il make-up naturale con labbra più definite creano un effetto effortless chic: nessuna ostentazione, solo la sicurezza di chi sa di poter dettare tendenze.

IPA

Il look scelto per Dior conferma quanto Jenna Ortega stia diventando rapidamente un punto di riferimento di stile per le nuove generazioni. Non ha paura di osare, ma lo fa con intelligenza, bilanciando il rigore couture con un capo quotidiano come la minigonna in denim, trasformata qui in oggetto di desiderio. Una formula che parla direttamente a chi ama la moda senza prendersi troppo sul serio e che rende Jenna una delle icone più interessanti di questa stagione fashion.