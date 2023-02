Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, come stanno davvero le cose tra loro

Fonte: IPA Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, come stanno le cose tra loro

Per giorni non si è fatto altro che parlare di una rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, alcuni indizi e delle voci infatti hanno fatto temere che la coppia, nata nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2017, fosse scoppiata. Ma come stanno davvero le cose tra loro? A dissipare ogni dubbio e a fare chiarezza ci ha pensato l’agente dell’ex ciclista e una storia Instagram di lei.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, si sono lasciati? Parla l’agente

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono inamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, era l’edizione 2017 e il loro sentimento era sbocciato sotto gli occhi attenti delle telecamere del reality show.

Una relazione profonda, segnata da passi importanti. Solo a settembre, infatti, è arrivata la romantica proposta di nozze di lui. E poi? E poi, di recente, le voci di una crisi. Gli indizi sembravano portare a quello: lei che mostrava le mani senza l’anello di fidanzamento, lui in un’abitazione diversa dal solito. A gettare benzina sul fuoco anche ThePipol Gossip e Dagospia.

Ma a smentire ogni voce sono arrivate le dichiarazioni dell’agente di Moser che ha spiegato al Corriere della Sera: “Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti, ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento, lui, è proprio a casa. A casa loro”.

Parole che mettono a tacere ogni voce così come la spiegazione dell’anello sparito dalla mano di lei: “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”.

A sancire la pace anche una delle ultime storie apparse sul profilo Instagram di lei: un video a cena in cui ha taggato anche il fidanzato.

Nessun matrimonio saltato, quindi, per la coppia ma solo un momento di disussione proprio come capita in ogni relazione. Anche in quelle più solide.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la loro love story

Un amore iniziato nella Casa del Grande Fratello Vip e che è più solido che mai. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser formano una bellissima coppia ormai da diversi anni e nel loro futuro ci sono i fiori d’arancio. La proposta, molto scenografica e romantica, è arrivata a novembre 2022. L’ex ciclista ha stupito la sua fidanzata con tantissime candele e un anello prezioso simbolo di una promessa.

L’idea delle nozze c’era da tempo, lo aveva confermato proprio lui quando era stato concorrente dell’Isola dei Famosi. “È un bel momento che sancisce un’unione – aveva affermato – ma prima vengono la casa, i figli, e poi, se vorremo, ci sposeremo”.

Nel tempo non sono mancate neppure le voci di una gravidanza, poi smentite dai fatti. Così come quelle di crisi, prima di quest’ultima infatti ci sono stati i rumors dell’estate del 2020.

Momenti che accadano in ogni relazione, ma forse per loro più difficili per l’attenzione mediatica che c’è sulla coppia. Ora, però, le dichiarazioni mettono a tacere ogni voce.