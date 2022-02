Caterina Balivo, la rivalità con Bianca Guaccero: è ora di andare “oltre”

Caterina Balivo, l’abito a camicia è irrinunciabile: sensualità d’alta moda

Dopo tante frecciatine e una buona serie di stoccate via social e in diretta televisiva, sembra che Caterina Balivo stia cercando di mettere in atto la strategia della distensione con la collega Guaccero, per un periodo tanto invisa. A Il Cantante Mascherato, Caterina Balivo ha proprio dimostrato di voler mettere fine alla rivalità con Bianca Guaccero. La ragione di tanta antipatia? La conduzione della trasmissione Detto Fatto.

Caterina Balivo e Bianca Guaccero: l’origine della rivalità

L’antipatia tra le due conduttrici è nata proprio a causa del factual show di Rai Due: Caterina Balivo è stata quella che ha lanciato Detto Fatto in tv, avendolo condotto dal 2013, sostituita poi nel 2018 da Bianca Guaccero che lo conduce da qualche anno con iniziale grande successo. Le due colleghe non si sono mai sopportate molto e le loro scaramucce sono ovviamente diventate virali sul web, dove situazioni come queste non fanno che scatenare i curiosi.

Tutto è iniziato con una dichiarazione della Balivo di un po’ di tempo fa, che ha ammesso di non guardare più Detto Fatto perché, nelle mani della conduttrice che l’ha sostituita, sembra che il format sia cambiato troppo rispetto agli esordi. La Guaccero non è rimasta a guardare e ha prontamente risposto alle “accuse” dichiarando di aver modellato lo show a sua immagine e somiglianza.

Caterina Balivo e Bianca Guaccero: le dichiarazioni a Il Cantante Mascherato

Una svolta nella storia sembra arrivata durante la seconda puntata de Il Cantante Mascherato, trasmissione guidata da Milly Carlucci che tanto sta conquistando (e facendo discutere al contempo) il grande pubblico. La Balivo, che veste il ruolo di giudice, era convinta che sotto la maschera della Medusa ci fosse proprio la Guaccero. Per l’occasione ha addirittura elogiato la collega con parole professionali e concilianti, aggiungendo a gran voce addirittura un “Lunga vita a Detto Fatto!”, più inaspettato che mai. La conduttrice 41enne di Aversa si dimostra ancora molto legata alla trasmissione – che tra l’altro sta scontando un’emergenza ascolti così grave che il suo futuro è a rischio: si parla di una presunta chiusura a fine stagione televisiva o di una sostituzione alla conduzione, ma non al momento sono solo ipotesi senza conferme.

Bianca Guaccero non ha ancora rilasciato dichiarazioni a riguardo, ma possiamo intuire che il suo futuro a Detto Fatto sia molto incerto – anche se la trasmissione ha rischiato di essere cancellata più volte, per poi essere rinnovata di anno in anno, quindi una speranza che si salvi anche questa volta c’è. La Guaccero ha più volte raccontato come abbia stravolto la sua vita per quell’impegno lavorativo a cui tanto tiene, abbandonando Roma dove viveva stabilmente da tempo, trasferendosi con la figlia a Milano dove ci sono gli studi di registrazione. Che Caterina Balivo abbia compreso la situazione e capito che è il momento di cessare le ostilità, simpatizzando con “la rivale” in difficoltà e sostenendola? È probabile, ma qualsiasi sia la motivazione dietro il gesto di distensione sarà comunque certamente apprezzato sia dai fan che dalla collega.