Detto Fatto a rischio chiusura: “Pronto il sostituto di Bianca Guaccero”

Detto Fatto sarebbe in procinto di chiudere: il programma di Rai 2, che da ben nove anni allieta i pomeriggi del pubblico della rete, potrebbe sparire per sempre dai palinsesti televisivi. Da mesi circolano voci su una possibile interruzione della messa in onda della trasmissione, ma adesso quelle che sembravano semplici chiacchiere si stanno facendo sempre più concrete, tanto che si parla già di un sostituto pronto a prendere il posto di Bianca Guaccero.

Detto Fatto, la chiusura è sempre più vicina

Lo show pomeridiano di Rai 2 sembra essere sempre più vicino a chiudere i battenti: a lanciare l’indiscrezione è stato il portale di Davide Maggio, che ha parlato di “speranze ridotte al lumicino” per Detto Fatto. Il sito darebbe ormai (quasi) per certa la chiusura della trasmissione, con importanti stravolgimenti nel palinsesto televisivo della prossima stagione, almeno per quanto riguarda Rai 2.

Pare infatti che il nuovo direttore del daytime Antonio Di Bella vorrebbe fare a meno del programma, “vittima di ascolti al ribasso (in questa stagione complice una programmazione ballerina, si è al di sotto del 5%)”, come riporta il sito di Davide Maggio.

A rilanciare l’ipotesi della chiusura anche il giornalista Giuseppe Candela di Dagospia, secondo il quale non solo Bianca Guaccero e Detto Fatto non tornerebbero a settembre, ma che sarebbe “già pronto il suo sostituto”.

Detto Fatto, chi potrebbe prendere il posto di Bianca Guaccero

La programmazione troppo ballerina del programma – e probabilmente un format ormai superato – hanno fatto scendere in picchiata gli ascolti, portando così all’ipotesi, sempre più probabile, della cancellazione di Detto Fatto.

Sebbene almeno per il momento la programmazione della trasmissione non sarebbe in pericolo, stando alle indiscrezioni sarebbe già pronto un sostituto che potrebbe prendere il posto della Guaccero.

Secondo Dagospia a settembre potrebbero esserci diversi cambiamenti nel palinsesto pomeridiano di Rai 2. Pare che il programma di Milo Infante Ore 14 rimarrà saldo al suo posto, andando in onda dalle 14.00 fino alle 15.15.

Probabile a questo punto l’addio a Detto Fatto e Bianca Guaccero: al suo posto potrebbe arrivare Pierluigi Diaco con un nuovo programma, che “starebbe scalpitando per l’ambito slot”. Non si conoscono ancora i dettagli della trasmissione, così come il titolo, ma dovrebbe trattarsi di un programma quotidiano in onda dal lunedì al venerdì.

Detto Fatto sospeso, le difese di Bianca Guaccero

Non è la prima volta che si rincorrono le voci sulla sospensione di Detto Fatto: già qualche mese fa gli ascolti non proprio entusiasmanti del programma avevano portato la Guaccero a prendere le difese del suo show.

La conduttrice avevo utilizzato il suo profilo Instagram per un duro sfogo contro le indiscrezioni sul programma: “In queste ultime settimane ho letto veramente di tutto in rete, notizie false e pretenziose”, aveva affermato. “Il nostro programma va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete”, aveva spiegato la conduttrice. “Purtroppo i continui cambi di orario non ci permettono una costanza in termini di ascolti, ma comunque anche in quel caso riusciamo sempre ad avere una curva in crescita”.