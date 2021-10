“Detto Fatto potrebbe chiudere”: incerto il ritorno dello show di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero spegne 40 candeline, carriera, vita privata e figlia

L’indiscrezione lanciata da Oggi pone a rischio il programma di Bianca Guaccero: secondo il settimanale, infatti, lo show, che va in onda sin dal 2013, potrebbe non tornare per la prossima stagione. L’edizione del 2021 di Detto Fatto potrebbe essere a conti fatti l’ultima: si starebbe già anche pensando alla sostituzione della conduzione della Guaccero nella medesima fascia oraria con un programma che sarà ideato dallo storico regista e autore televisivo Michele Guardì.

Detto Fatto potrebbe chiudere: l’indiscrezione

Per il momento sono solo voci di corridoio, e sappiamo molto bene il peso che i rumor possono avere sulle decisioni finali, soprattutto se sono in grado di scatenare lo scontento del pubblico. Il contenitore pomeridiano condotto da Bianca Guaccero non starebbe soddisfacendo in termini di share.

“Bianca Guaccero sta sulle spine. A Viale Mazzini si mormora infatti che Michele Guardì stia studiando un nuovo format per la prossima stagione televisiva. Pare che il programma dello storico autore e regista sostituirà Detto Fatto a partire dal settembre del 2022. Si dice anche che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione”, così Oggi si è espresso riguardo alla chiusura di Detto Fatto.

Il ritorno in TV di Bianca Guaccero è incerto in futuro

Sembra chiaro che potrebbe esserci un cambio di direzione da parte della Rai per la stagione televisiva 2022/2023. Nonostante la conduzione della Guaccero – che in ogni caso ha creato anche qualche polemica sui social media – Detto Fatto non avrebbe futuro al momento. Il programma va in onda sin dal 2013: prima di Bianca, c’era una meravigliosa Caterina Balivo (che ha condotto fino al 2018).

La Guaccero ha saputo portare al programma un tocco di vitalità, con la sua personalità frizzante. Ha portato un accento diverso, e in effetti ha convinto più volte. C’è però da dire che è ancora troppo presto per confermare la chiusura di Detto Fatto. Dal momento in cui si tratta di un’indiscrezione e di voci di corridoio – oltretutto in un momento non propriamente ideale per la Rai – è difficile prevedere con certezza quali saranno i risvolti futuri.

Le polemiche e le critiche

La stagione televisiva del 2020/2021 per Detto Fatto non è stata affatto semplice. Travolto spesso dalle critiche, in particolare per la messa in onda del tutorial della spesa, Bianca Guaccero ha in ogni caso saputo rialzarsi e lottare per il suo programma. Il destino dello show è più incerto che mai: l’edizione dello scorso anno si è conclusa con una Bianca più emozionata che mai. Si è lasciata andare alle lacrime, ringraziando il suo team, il pubblico e ovviamente dicendosi speranzosa per il futuro.