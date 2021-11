Bianca Guaccero e il futuro a Detto Fatto: lo sfogo su Instagram

Bianca Guaccero spegne 40 candeline, carriera, vita privata e figlia

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Detto Fatto e dei suoi indici di ascolto un po’ altalenanti, che hanno fatto ipotizzare una chiusura dello show. Bianca Guaccero ha deciso di rompere il silenzio, lanciandosi in un lungo sfogo su Instagram: pronta a difendere la sua trasmissione e il bellissimo staff che vi si cela dietro, non le manda certo a dire.

Bianca Guaccero, lo sfogo su Instagram

“E adesso parlo io… e stavolta lo faccio sul serio” – ha esordito Bianca sul suo profilo Instagram, dando il via ad uno sfogo fiume che ha raccolto immediatamente il consenso dei suoi tanti fan – “In queste ultime settimane ho letto veramente di tutto in rete, notizie false e pretenziose”. Il riferimento è evidente: la Guaccero parla delle indiscrezioni sulla possibile chiusura di Detto Fatto, voci secondo cui il suo show sarebbe a rischio per la prossima stagione.

“Siccome mi sono sempre esposta in prima linea, non mancherò di farlo anche in questa occasione. Il nostro programma va bene, è solido, e in termini di ascolti è assolutamente in linea con la media della rete” – ha spiegato la conduttrice – “Purtroppo i continui cambi di orario non ci permettono una costanza in termini di ascolti, ma comunque anche in quel caso riusciamo sempre ad avere una curva in crescita. Per la qual cosa vi ringraziamo e ringrazieremo sempre con tutto il cuore”.

Il suo è un messaggio rivolto principalmente a chi lancia indiscrezioni ingiustificate, colpendo un programma che finora ha dato (e ricevuto) tanto: “Smettetevela di prendervela con chi fa il suo lavoro con onestà ed entusiasmo, e che lo ha fatto soprattutto per portare gioia e leggerezza nelle case degli italiani, in un momento così difficile per il nostro pianeta. E non ci siamo mai fermati, nemmeno quando avevamo paura della nostra stessa ombra a causa della pandemia”.

Bianca Guaccero difende Detto Fatto

In effetti, Detto Fatto si è sempre rivelato uno show di successo. Lo era alcuni anni fa, con i suoi tutorial innovativi, e lo è ancora da quando Bianca Guaccero lo ha “ereditato” da Caterina Balivo, che è volata verso altri lidi – per poi prendersi una lunga pausa dalla tv. Ed è proprio forte del riconoscimento del pubblico che oggi la conduttrice spende parole bellissime per la sua trasmissione, difendendola strenuamente.

“Invece di scrivere sempre ‘notizie disastrose’ con titoli altrettanto sensazionalistici, per prendervi qualche like in più, provate a sottolineare qualche volta anche il bene. […] E provate a pensare almeno un secondo, che le parole hanno un peso, e che dietro un programma c’è tanta gente che lavora, ci sono tante storie, tante sensibilità. Nel nostro caso una squadra fantastica, che io difenderò sempre in prima linea”.



Nessun timore, dunque, fermerà la Guaccero. Lungi dall’essere spaventata per una presunta chiusura del suo show, tira avanti con il sorriso come ha sempre fatto anche nei momenti più difficili, e non esita a sfoderare gli artigli quando davvero serve, per proteggere la sua “creatura”. E per quanto riguarda il futuro di Detto Fatto? Le certezze arriveranno al momento opportuno, ma intanto possiamo essere sicuri di una cosa: Bianca non ha certo paura di alcuna sfida.