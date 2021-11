“Alessia Marcuzzi al posto di Bianca Guaccero”: il futuro in Rai

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Alessia Marcuzzi è indubbiamente tra le conduttrici televisive più amate di sempre. La sua personalità frizzante e allegra sta mancando in TV: per anni, la Marcuzzi è stata inevitabilmente legata a Mediaset. Poi, l’abbandono dalle scene – momentaneo, a quanto parrebbe. Secondo un’indiscrezione di Nuovo, potrebbe infatti sostituire Bianca Guaccero nella fascia oraria pomeridiana, diventando una delle signore della TV della Rai.

Alessia Marcuzzi subentra al posto di Bianca Guaccero? L’indiscrezione

Per il momento, Alessia Marcuzzi non ne sta facendo un mistero: al primo posto c’è la sua famiglia, successivamente i social, dove è sempre stata piuttosto attiva, ma non ha rinunciato del tutto ai progetti imprenditoriali. Semplicemente sta aspettando l’occasione giusta per rimettersi in pista e potrebbe avergliela data proprio il colosso di Viale Mazzini.

Nelle ultime settimane si era già chiacchierato di un possibile stop al factual show Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero. In questo caso l’indiscrezione era stata lanciata da Oggi: “Bianca Guaccero sta sulle spine. A Viale Mazzini si mormora infatti che Michele Guardì stia studiando un nuovo format per la prossima stagione televisiva. Pare che il programma dello storico autore e regista sostituirà Detto Fatto a partire dal settembre del 2022. Si dice anche che Guardì abbia già individuato il nome della potenziale conduttrice, finora in forza al Biscione”.

Il ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi

Michele Guardì, che è lo storico autore de I Fatti Vostri, è già al lavoro sul nuovo show da proporre in TV. Ma in pentola bolle molto altro: l’indiscrezione della Marcuzzi alla Rai in effetti va a confermare la cancellazione di Detto Fatto, e non solo. Qualora dovesse avvenire un cambio, la conduttrice potrebbe decidere di lanciarsi in una nuova ed emozionante avventura, magari al fianco di Amadeus nel Festival di Sanremo.

Il ritorno in Rai della Marcuzzi sarebbe indubbiamente molto gradito. Alessia, infatti, è lontana dalla sede di Viale Mazzini da ben 28 anni: l’ultima apparizione risale a Il Grande Gioco dell’Oca, il programma che allora era condotto da Gigi Sabani. Nel 1995, la Marcuzzi andò poi a Mediaset con Colpo di Fulmine, e da allora non si è mai più fermata, fino al 2020 con Temptation Island. Il 30 giugno 2021 è avvenuto l’addio a Mediaset: finora, ha rifiutato molte proposte e offerte interessanti, ma chissà che la Rai non l’abbia davvero convinta.