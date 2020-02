Caterina Balivo, Paola Iezzi si confessa a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo accoglie a Vieni da Me Paola Iezzi che racconta senza filtri il rapporto con la sorella Chiara e la sua storia d’amore con Paolo Santambrogio.

La cantante si presenta in studio con un completo rosa davvero bon ton, con tanto di fiocco al collo in perfetto stile Kate Middleton. Anche se la Balivo – e il pubblico concorda – sottolinea la sua somiglianza più con Katy Perry.

Dopo alcune battute sulla difficoltà di distinguerla dalla sorella Chiara, Paola rivela come stanno le cose tra loro, rassicurando che ogni dissidio si è ormai risolto.

Tra l’altro le due fanno lavori diversi, quindi non esiste alcun motivo di contrasto o gelosia: “Siamo sorelle, siamo amiche, facciamo lavori diversi: lei ama recitare ed è molto brava. Le auguro tutto il meglio per la sua carriera da attrice, non è facile per le persone capire che uno ha anche voglia di fare altre cose, ma sta insistendo sulla sua strada. Ci sentiamo, ci diamo dei consigli”.

Le due sorelle per il loro sodalizio musicale vengono paragonate a Benji & Fede, ma Paola precisa: “Noi siamo durate 17 anni, mettiamo le cose in chiaro fin da subito”.

Dunque, mentre Chiara (la bionda del duo) si è data alla recitazione e vive per lunghi periodi negli Usa, di Paola è appena uscito un nuovo brano in cui duetta con Myss Keta: “Io e lei ci siamo conosciute per caso in un locale e abbiamo deciso di fare qualcosa insieme, è nata questa canzone bella”.

A Vieni da Me si scherza e la Balivo rivela l’identità della rapper che in pubblico si presenta sempre a volto coperto. Grazie a un fotomontaggio, si scopre che a duettare con Paola è Chiara. Ovviamente si tratta solo di una gag divertente.

La Balivo, che sfoggia un completo borgogna glitterato, non può fare a meno di chiedere alla cantante qualcosa del suo fidanzato. Si tratta di Paolo Santambrogio, professione fotografo.

La bella Caterina a questo punto commette una gaffe. Chiede a Paola se il compagno in realtà non sia un surfer. Non l’avesse mai fatto… Infatti, racconta la Iezzi, mesi fa il fidanzato si è lanciato tra le onde di Malibu e si è rotto una spalla. E ancora oggi deve fare fisioterapia.

La presentatrice esce dal momento di imbarazzo con grande stile e chiede alla sua ospite di raccontare come si sono conosciuti: “Ci siamo conosciuti su My Space, io uscivo da una storia travagliata. Stiamo insieme da 13 anni, quasi 14”.

E a proposito della sua relazione precedente, confessa: “Era il rapporto che era un po’ tossico, mi sono resa conto che tanta energia è andata dispersa nel nulla ma ho imparato molte cose”.

Dopo l’emozionante intervista a Sandra Milo, la Balivo conquista ancora una volta il suo pubblico con Paola Iezzi. Ma anche il look ha la sua parte. In molti sul profilo Instagram della conduttrice le fanno i complimenti per la sua mise: “Oggi sei super elegante e luminosa con questa bellissima giacca e pantaloni rosso scuri! sorriso stupendo e meraviglioso! sempre piu’ bella e brava!”