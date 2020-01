Paola e Chiara tornano in tv dopo la separazione: cosa fanno oggi

editato in: da

Paola e Chiara tornano insieme in tv a Che tempo che fa, raccontando la nuova vita dopo la separazione. Il duo, formato dalle sorelle milanesi, è stato uno dei più amati degli anni Novanta, grazie a brani come Amici come prima, A modo mio e Vamos a Bailar. Il gruppo si è sciolto ufficialmente nel 2013, ma da allora sono tanti i fan che sperano in una reunion.

Nello studio di Fabio Fazio, Paola e Chiara Iezzi hanno smentito la possibilità di un ritorno del duo, ma hanno confermato l’affetto reciproco che le lega. “Siamo una famiglia e questo conta più di tutto il resto”, hanno spiegato le due sorelle, che già nell’aprile del 2019 erano tornate insieme sul palco per il compleanno dell’amico Carlo Mengucci, direttore marketing di Etro. “Non siamo state solo colleghe – hanno chiarito a Fabio Fazio -, ma siamo sorelle e lo saremo per tutta la vita. Dividersi è sempre così malinconico, ma quando si arriva alla fine di un percorso è anche corretto”.

Oggi, a distanza di anni dall’annuncio dello scioglimento del duo, le loro vite sono molto cambiate. Paola è diventata una deejay molto apprezzata e continua a dedicarsi alla musica. Il suo ultimo lavoro è un brano realizzato con Myss Keta che si intitola LTM e parla di femminismo. “Il tema caldo del pezzo – ha spiegato – è quello delle donne, si parla di loro e in realtà non vogliamo stare un passo indietro, ma stare alla pari degli uomini, è anche giusto e corretto così”.

Chiara Iezzi invece ha lasciato la musica per dedicarsi alla recitazione, una passione che ha scoperto quando ha iniziato a frequentare dei corsi per vincere la timidezza. “L’ho scoperta un po’ tardi – ha svelato -. Volevo combattere la mia timidezza e, facendolo, mi sono innamorata di questo lavoro”.

Il duo ormai appartiene al passato e sia Paola che Chiara hanno ammesso di essere molto felici delle loro vite. “Quando sento Chiara parlare della sua strada è talmente piena d’amore, di gioia e di passione che non potrebbe essere altrimenti” ha detto Paola, parlando della sorella. E Chiara ha ribadito: “Sono felice per lei, ha una grinta pazzesca”.