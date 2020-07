Balivo, incontro speciale in vacanza: dal passato riaffiorano i ricordi

editato in: da

Continuano le vacanze per Caterina Balivo: la conduttrice di Vieni Da Me è tornata a Gaeta, luogo dove ha trascorso le sue estati più belle, piene di emozionanti ricordi che hanno segnato la sua adolescenza.

Proprio sul suo profilo Instagram, la Balivo ha confessato di custodire momenti preziosi degli anni passati in questo affascinante luogo del litorale laziale, dicendosi felice di aver passato le ultime giornate con le sue amiche e Francesca, una delle due sorelle minori della conduttrice.

Grata in queste giornate con le mie amiche di sempre, con mia sorella e i nostri bambini nel posto dove ci scatenavamo a diciott’anni a ballare fino a tardi, puntando diritto alla cornetteria alle 6:00 del mattino. Passa il tempo e sono felice di averlo vissuto sempre come avrei voluto.

Tra le sue stories, persino il racconto di un incontro speciale: si tratta di Federica, l’amica d’infanzia di Caterina, conosciuta in quarta elementare e sua compagna di banco fino alle medie.

La Balivo, che condivide sempre tutto con i suoi ammiratori, ha inquadrato anche la signora Antonietta, madre di Federica, che – alla richiesta della conduttrice di raccontare qualcosa su di lei e la figlia – ha risposto:

Ho dei video inediti! Potrei sviluppare chissà che cosa…ma teniamoli inediti!

Sono bastate le parole della signora Antonietta per accendere la curiosità dei fan della conduttrice. Infondo, sarebbe davvero interessante vedere Caterina sotto una luce diversa e conoscere qualcosa di più sul suo passato, soprattutto dopo la notizia dell’addio a Vieni Da Me: purtroppo, lo show di Rai Uno non verrà riproposto e la Balivo non ha ancora affermato di avere nuovi progetti per il futuro.

A tal proposito, Caterina aveva svelato al programma Tv Talk di aver voluto mollare la conduzione di Vieni Da Me perché le mancavano le energie: “Questa è stata una sfida meravigliosa partita lo scorso anno contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani e mi sentivo contenta di aver fatto questo grande lavoro, ma penso non avessi più l’energia di fare un altro anno di Vieni da Me.”

Non ci resta altro che aspettare che nei palinsesti della nuova stagione televisiva ci sia un posto anche per la bravissima Caterina, che con i suoi programmi è sempre riuscita a rallegrare i pomeriggi dei suoi telespettatori.