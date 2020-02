Caterina Balivo, Gessica Notaro emoziona a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo accoglie a Vieni da Me Gessica Notaro che racconta della sua esperienza a Sanremo 2020 con Antonio Maggio, del fidanzato, dell’aggressione con l’acido lanciando un importante messaggio a tutte le donne.

Dopo Massimiliano Pani, Gessica racconta a Vieni da Me i successi ottenuti ma anche le cattiverie e le critiche che subisce perché, anziché restarsene in silenzio dopo essere stata sfigurata dall’ex fidanzato, ha voluto risollevarsi e dire la sua in televisione ricominciando a vivere.

Ha confessato infatti: “C’è una cosa che mi fa molto male: ho parlato con il mio parrucchiere qualche giorno fa, lui mi ha detto che le tante cose che sto facendo in tv sono lette male dalle persone”. Addirittura c’è chi sostiene che abbia approfittato della sua aggressione per costruire la sua carriera e avere successo.

Parole dure che hanno colpito gli spettatori e la stessa Balivo che ha ammesso: “Sono sconvolta, sono davvero sconvolta”.

Ma per fortuna la Notaro non si lascia intimorire e va avanti per la sua strada, come la sua partecipazione come ospite a Sanremo 2020 con una canzone che parla della sua storia, scritta da Antonio Maggio ed Ermal Meta.

E poi c’è il fidanzato che le ha regalato uno splendido anello, che Gessica indossa anche a Vieni da Me. Dunque si sposerà presto? “Ma no, perché matrimonio!? Mi ha regalato questo bellissimo anello. Magari lo faremo un domani, ma non nell’immediato: è stato un bellissimo gesto d’amore, ma abbiamo tante cose da fare. Lui ha 31 anni, è molto riservato”. I due convivono già da parecchio tempo e hanno un cagnolino.

Poi Gessica ha rivelato che è stata lei a fare il primo passo: “Lui è un ragazzo molto ingenuo come ne esistono pochi. È un’anima pura, gli ho fatto capire che mi piaceva perché aveva paura che non lo guardassi neanche”.

Il pubblico della Balivo, che è semplicemente fantastica con l’abito a righe rosse e bianche, si stringe attorno alla Notaro ed esprime tutta la sua solidarietà nei confronti di Miss Romagna 2007.