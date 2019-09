Caterina Balivo, Daniele Liotti lascia senza fiato a Vieni da Me

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Daniele Liotti, protagonista della fiction Un passo dal cielo.

L’attore suscita l’ammirazione del pubblico femminile e della Balivo che non resistono al suo fascino e alla sua simpatia. L’attore romano, 48 anni, si è sottoposto all’intervista della cassettiera e ha rivelato i suoi lati nascosti. Insomma, la bella Caterina ha lasciato tutti senza fiato col suo aitante ospite, facendo centro nel cuore delle donne.

Racconta del legame speciale coi suoi fratelli, tutti musicisti, e di come suo padre li abbia influenzati nella loro carriera artistica. E non nasconde l’esordio in un circo con tanto di “figura di m…”, per colpa di un’elefantessa emotiva. La storia esilarante manda in visibilio gli spettatori che non trattengono le risate.

Ma Liotti sa come emozionare. Il suo cuore tenero emerge quando parla della compagna Cristina D’Alberto. Quasi commosso spiega: “Tra noi è stato un colpo di fulmine, un amore a prima vista. Ci siamo riconosciuti subito e poi da lì è venuto naturale mettere su famiglia”. Daniele e Cristina hanno una bambina, Beatrice, di due anni. Mentre l’attore è padre anche di Francesco, avuto da una precedente relazione, che ha recitato nella fiction, La compagnia del cigno.

Liotti incanta anche la Balivo che oggi sbalordisce i suoi fan con una camicia in seta nera dallo scollo profondo e ampi pantaloni bianchi con banda nera verticale nel mezzo. Il nuovo caschetto piace moltissimo. Su Instagram i follower si precipitano a farle i complimenti:

Si ti sto guardando oggi sei vestita al top

E gli apprezzamenti vanno anche al bel Daniele: