Balivo splendida in costume, ma le critiche su Instagram sono crudeli

Nessuno è immune alle critiche su Instagram, nemmeno Caterina Balivo che nel suo ultimo post appare perfetta in costume.

La conduttrice si sta godendo le vacanze insieme a tutta la famiglia. Prima si è rifugiata a Capri, il suo luogo del cuore, poi è volata negli Stati Uniti con il marito Guido Maria Brera e i due figli, Guido Alberto e Cora. A settembre Caterina tornerà al timone di Vieni da Me, il programma di successo che ha creato lei stessa dopo aver lasciato Detto Fatto.

Una scommessa vinta per la Balivo che, nell’ultimo anno, ha dimostrato di essere uno dei volti di punta della Rai. In attesa di vederla di nuovo sul piccolo schermo, i follower si accontentano di ammirare i suoi scatti su Instagram. L’ultimo è stato pubblicato per celebrare Ferragosto.

Nella foto Caterina appare in costume da bagno, mentre sale sulla barca, dopo un tuffo nel mare, e si rinfresca con una doccia veloce. L’immagine ha ottenuto moltissimi Like, ma soprattutto commenti. Tanti i complimenti dei fan, ma anche qualche critica feroce. Il motivo? Alcuni follower sono convinti che la Balivo, nonostante sia bellissima, scelga sempre uno stile che la “invecchia”.

“Sei molto bella, ma usi sempre i costumi della nonna” ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Tutto sempre più vecchio…come la tv che fai d’altronde”. Al contrario di molte colleghe, la conduttrice Rai preferisce indossare i costumi interi, una scelta che riflette il suo stile, ma che non sembra piacere ad alcuni fan.

La riposta di Caterina? Il suo sorriso raggiante, che non perde mai e che le ha consentito di superare anche le critiche durissime che avevano accompagnato il debutto del suo programma Vieni da Me. La Balivo non ha risposto e continua a sfoggiare con grande grazie ed eleganza i suoi outfit retrò, certa della sua bellezza.