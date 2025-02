Fonte: IPA Carlo Cracco

Un profondo dolore ha colpito il celebre chef Carlo Cracco e la sua famiglia. È morto suo padre, Bertillo Cracco, che i fan dell’ex giudice di Masterchef avevano avuto modo di conoscere in Tv in alcune occasioni. A darne la notizia è stata la famiglia, che ha pubblicato un necrologio sul Giornale di Venezia.

Lutto per Carlo Cracco

In questo 2025 Carlo Cracco, celebre chef, compirà 60 anni. Non è di certo uno dei quei Vip dipendenti dai social e, senza dubbio, non vive grazie a essi. Non stupisce, dunque, che abbia deciso di tutelare la propria privacy e quella della sua famiglia alla morte del padre.

È stato seguito il classico iter, pubblico un necrologio sul Giornale di Venezia, dov’è stato dato l’ultimo saluto pubblico a Bertillo Cracco, morto all’età di 97 anni. “Sei stato la nostra guida per una vita. Il tuo esempio continuerà a ispirare il nostro cammino”.

È noto che i funerali si celebreranno a Creazzo, il giorno mercoledì 26 febbraio. Il giorno precedente, invece, si terrà la veglia di preghiera. L’uomo lascia la moglie Linda e i quattro figli: Carlo, Nicola, Giovanni e Annalisa.

Cracco e suo padre in televisione

Come detto, sono state diverse le occasioni in cui Carlo Cracco ha coinvolto suo padre Bertillo nelle sue avventure televisive. Nel 2008 sono stati impegnati in uno spot pubblicitario, fianco a fianco. Sei anni dopo, invece, il genitore ha preso parte a una puntata del famoso show culinario Hell’s Kitchen Italia, con suo figlio nel ruolo di giudice e supervisore. Al tempo era ancora nella sua “fase cattiva”.

Il broccolo fiolaro

Proprio a Bertillo Cracco si deve la promozione del broccolo fiolaro, un prodotto locale divenuto un elemento chiave di alcuni piatti del figlio. Lo chef aveva parlato in un’intervista di questa importante valorizzazione: “Il broccolo fiolaro non lo conosceva nessuno, veniva considerato brutto e insapore, costava cinquanta lire, oggi ci vogliono cinque euro come minimo. Mio padre me li portava a Milano”.

Parlando dei genitori, poi, aveva sottolineato il supporto ricevuto da loro. Era riuscito a convincerli a puntare sulla sua professione. Un iniziale scetticismo da parte loro ma poi tutto è cambiato. Hanno creduto nelle sue doti: “Ho subito scelto questa strada. I miei dicevano che pensavo solo a mangiare e bere. Dicevano: questo fa il lazzarone, finge di studiare, ma va a divertirsi”.

Un sogno realizzato a una promessa mantenuta ai suoi amati genitori, eccome. Oggi infatti Carlo Cracco è tra gli chef più apprezzati d’Italia. Ha anche coinvolto la sua famiglia nella vita in cucina, considerando come da sei anni ormai gestisca insieme alla moglie Rosa Fanti la tenuta a Vistamare a Santarcangelo. Un progetto nato per coltivare le materie prime da sfruttare nei ristoranti, è divenuto un amato agriturismo che accoglie turisti alla ricerca di qualcosa di diverso in Romagna.