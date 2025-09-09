Carlo Conti e Sanremo 2026, le prime canzoni dei Big e le novità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Carlo Conti

Carlo Conti racconta i primi dettagli su Sanremo 2026 e le novità che arriveranno quest’anno al Festival, fra canzoni, personaggi importanti e tanta voglia di mettere la musica al centro, regalando un grande spettacolo al Teatro Ariston.

Carlo Conti racconta Sanremo 2026

Il conduttore è intervenuto al TG1 con un videomessaggio in cui ha svelato di essersi messo già al lavoro per realizzare Sanremo 2026. Le canzoni dei Big, a quanto pare, quest’anno sarebbero tante e tutte molto belle, così tanto da mettere in difficoltà il presentatore. “Iniziano ad arrivarmi belle canzoni, inizio ad ascoltare tante belle proposte, sarà difficile selezionarle, lo dirò come da abitudine nell’edizione della domenica del Tg1”, ha confessato.

Le novità più succose però riguardano il cambio di regolamento per Sanremo Giovani. Quest’anno infatti l’età per prendere parte alla competizione è cambiata e potranno farlo gli artisti fra i 16 e i 28 anni. La finale sarà il 14 dicembre e vedrà sul palco due artisti di Sanremo Giovani e due cantanti provenienti da Area Sanremo.

“Sono molto affezionato a questo format – ha confessato Carlo Conti – perché, negli anni, ha costituito un trampolino importante per la carriera di tantissimi artisti del nostro panorama musicale”.

Chi saranno i cantanti in gara a Sanremo 2026

Nel frattempo continua il toto nomi per i cantanti in gara a Sanremo 2026. Fra i nomi più gettonati c’è senza dubbio quello di Tiziano Ferro. Conti infatti starebbe lavorando per portare l’artista all’Ariston. Insieme a lui potrebbero arrivare sul palco Madame, Fedez, ma anche Angelina Mango e Sangiovanni. Per quest’ultimi due artisti si tratterebbe di un grande ritorno sul palco dopo il successo e un periodo di pausa per prendersi cura del proprio benessere lontano dai riflettori. Poco prima dell’estate il conduttore era intervenuto a LaCityMag, svelando qualche dettaglio sul nuovo Festival e raccontando le emozioni che precedono l’inizio dei lavori.

Dopo il successo dello scorso anno e il cambio con Amadeus, Conti sembra pronto a creare un Festival di Sanremo 2026 ancora più coinvolgente. “Dai Big ne arrivano circa 500, 600 dalle Nuove Proposte e altrettanti dall’Area Sanremo – aveva raccontato il conduttore -. Per i giovani ho una commissione, ma i Big li sento solo io. Accentro molto, è vero, ma ho anche un gruppo di lavoro di grande fiducia con cui collaboro da anni”.

Senza nascondere il peso di una grande responsabilità, quella di trovare le canzoni giuste per Sanremo 2026: “Solo a fine novembre mi capita di svegliarmi di notte quando mi tornano in mente ritornelli di canzoni che avevo escluso. È lì che sento tutto il peso della responsabilità”, aveva confessato.

Anche quest’anno Conti è apparso comunque tranquillo, deciso a creare uno spettacolo che possa coinvolgere il pubblico e pronto a invitare sul palco tanti amici. “Sanremo è una festa – ha chiarito più volte il conduttore -. Io lo vivo così. Non mi sono mai posto il problema di fare meglio di chi mi ha preceduto. L’obiettivo è fare un bel Festival. Qualche punto in più o in meno di share non cambia la mia vita”.