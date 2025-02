Fonte: IPA Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 si apre all’insegna dell’emozione. Nel corso della conferenza stampa della kermesse, Carlo Conti si è infatti commosso ricordando i genitori Giuseppe e Lolette: “Mia madre era una donna unica e fortissima”, ha spiegato commosso ai giornalisti. Ma chi erano la mamma e il papà del conduttore toscano?

Chi era Lolette, la mamma di Carlo Conti

Nonostante sia riconosciuto come uno dei conduttori più sorridenti e rassicuranti del piccolo schermo, Carlo Conti si è trovato a fare i conti sin da piccolissimo con eventi molto difficili. Lo ha raccontato lo stesso showman nel corso della conferenza stampa di apertura di Sanremo 2025, non riuscendo a trattenere le lacrime nel ricordo della mamma Lolette: “Sono stato tirato su solo dalla mia mamma, dato che mio babbo morì quando avevo 18 mesi. Era una donna unica, fortissima, ed è per questo che io rispetto così tanto le donne. Mi ha insegnato il rispetto e l’onestà. Faceva un sacco di lavori per tirare su questo zuzzurellone, ma la sera non è mai mancata la tavola apparecchiata anche solo per noi due”.

La signora Lolette, che è morta nel 2002, reagì con grande coraggio e forza d’animo alla morte del marito, rimboccandosi le maniche e destreggiandosi tra diversi lavori per garantire al figlio una vita dignitosa. Una donna forte e severa, che ha insegnato a Carlo l’importanza delle regole e della comunicazione: “Anche se eravamo soltanto io e lei, a pranzo e a cena la tavola doveva essere sempre apparecchiata. Era il momento in cui ci incontravamo per parlare e stare insieme”, ha raccontato ancora Conti.

Nonostante il suo proverbiale riserbo, Carlo ha ricordato l’adorata madre in più occasioni. Qualche anno fa le dedicò un post su Instagram in occasione della festa della mamma, postandone uno scatto accanto a quello della moglie Francesca Vaccaro: “La mamma più forte del mondo”, scrisse sull’immagine il conduttore.

Chi era Giuseppe Conti, il padre di Carlo

In quanto al padre Giuseppe Conti, Carlo non ha praticamente nessun ricordo: l’uomo morì quando lui aveva poco più di un anno a causa di un brutto cancro ai polmoni. “Il mio papà praticamente non l’ho conosciuto. Infatti, quando è nato mio figlio, per me è stato tutto nuovo. Ho avuto una mamma molto forte, che più che una mamma era un ‘generale tedesco’, severissima. Non mi ha fatto mai sentire la mancanza del babbo“, aveva raccontato in un’altra intervista.

Il presentatore ha fatto i conti sin da piccolissimo con l’assenza paterna, ma in alcune occasioni ha sentito maggiormente la mancanza. In particolare, ha raccontato di una riflessione fatta a 20 anni, nel corso di una partita a tennis con l’amico Leonardo Pieraccioni: “Il babbo di Leonardo si mise dalla sua parte a guardare il match e lo incitava. Mi sono reso conto che quella figura, dietro la mia parte della rete, non c’era. È stata la prima volta che ho capito davvero che non c’era mai stata”. Una confessione autentica e sincera, che ha restituito al pubblico un lato più umano e autentico del conduttore.