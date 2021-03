Canzone Segreta anticipazioni: Francesca Fialdini e Raoul Bova ospiti

editato in: da

Dopo le emozioni dei primi due appuntamenti, Serena Rossi è pronta a coinvolgere il suo pubblico con la terza puntata di Canzone Segreta, lo show che vede come protagonisti dei volti noti del mondo dello spettacolo, in un nuovo format, un mix tra ricordi e musica.

La nuova puntata andrà in onda venerdì 26 marzo alle 21.35 su Rai 1. Al timone, come negli scorsi episodi, Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana. L’attrice, che sta vestendo egregiamente i panni da conduttrice, accoglierà tanti ospiti in studio, regalando momenti commoventi al pubblico a casa.

La presentatrice accompagnerà i sei protagonisti della serata in un viaggio fatto di emozioni, risate, sogni e ricordi, senza dimenticare la sorpresa riservata loro: amici, familiari e colleghi si esibiranno in una performance unica, per stupire e lasciare a bocca aperta gli ospiti, totalmente ignari di quello che li aspetta.

Nella terza puntata i protagonisti saranno: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear e un ospite a sorpresa, la cui identità sarà svelata venerdì sera. Dalla poltrona bianca al centro del palco, identificativo del programma, i volti noti saranno i protagonisti della loro storia, fatta di ricordi e l’affetto delle persone a loro più vicine.

Gli ospiti infatti saranno accompagnati dalle prime note della loro canzone del cuore in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della loro vita. E dopo il percorso della loro storia, i protagonisti avranno una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla loro canzone segreta.

Durante la scorsa puntata sul palco sono saliti alcuni fra i volti più amati della tv: come Romina Power, che è stata sorpresa dagli amici Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Nino Bonocore, e Ciro Ferrara, che non è riuscito a trattenere la commozione davanti alla comparsa della figlia Benedetta.

E poi Carolyn Smith, sorpresa dal caro amico Paolo Belli che ha cantato La voce del silenzio, mentre Stefano Oradei, Anastasia Kuzmina, Veera Kinnunen, Marco De Angelis e Maria Ermachkova ballavano. Cosa ci attende dalla terza puntata dello show? Non resta che aspettare venerdì sera per vivere le emozioni dei protagonisti insieme a Serena Rossi.