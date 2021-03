Canzone Segreta, Serena Rossi brilla. E la Parietti stupisce Marcella Bella

editato in: da

Serena Rossi e Davide Devenuto, storia di un amore

Nuovo emozionante appuntamento con Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi che vede come protagonisti dei volti noti del mondo dello spettacolo, in un nuovo format, un mix tra ricordi e musica.

Per cinque settimane l’attrice, che per la prima volta sta vestendo i panni da conduttrice, accoglierà tanti ospiti in studio, regalando momenti davvero toccanti ai telespettatori.

Sulla poltrona bianca al centro del palco, Serena Rossi ha accompagnato i sei protagonisti della serata in un viaggio fatto di lacrime, risate, sogni, ricordi, senza dimenticare la sorpresa riservata loro: amici, familiari e colleghi si sono esibiti per stupire e lasciare senza parole Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido.

La conduttrice, anche per la seconda puntata, è apparsa raggiante ed elegantissima: per l’occasione ha scelto un abito rosso scuro di Atelier Emé, con uno spacco e una profonda scollatura. “Ho messo la prima cosa che ho trovato”, ha detto scherzando la Rossi all’inizio della puntata.

A suo agio nei panni da padrona di casa, Serena ha optato per un raccolto e un trucco intenso: un elegante smokey eyes sui toni del bronzo per accentuare lo sguardo e un rossetto rosso in pendant con l’abito importante. A completare l’outfit gli accessori scintillanti, degli orecchini e un collier che hanno dato dei tocchi di luce al look.

Anche questa puntata, come la prima, è stata un tripudio di emozioni: momenti di commozione per Romina Power che è stata sorpresa dagli amici Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Nino Bonocore, che le hanno strappato lacrime e sorrisi, senza dimenticare i video messaggi dei nipoti direttamente dagli Stati Uniti.

Ciro Ferrara non è riuscito a trattenere l’emozione con l’omaggio di Clementino a Pino Daniele e alla partecipazione della figlia Benedetta, che l’ha lasciato letteralmente a bocca aperta. Cosi come Carolyn Smith, stupita dal caro amico Paolo Belli. E poi la sorpresa alla grande Marcella Bella, che è stata sbalordita da uno stuolo di amici e familiari.

Prima fra tutti Alba Parietti, che è salita sul palco con un abitino argentato e una parrucca bionda come la coppia di drag queen che si è esibita in onore della cantante. Momenti esilaranti dopo la performance, perché Marcella si è accorta solo alla fine che si trattava dell’amica: “Mi hanno fatto diventare bionda per te!”, ha scherzato la Parietti.