Alba Parietti e Simona Tagli contro la Ruta: “Inventa relazioni&...

Alba Parietti e Simona Tagli criticano Maria Teresa Ruta a Live – Non è la D’Urso. Le due showgirl sono state ospiti del salotto di Barbara D’Urso dopo le dichiarazioni della concorrente del GF Vip riguardo Alain Delon e il principe Alberto di Monaco.

La vicenda era iniziata dopo che la Ruta aveva affermato che il divo francese aveva preferito trascorrere del tempo con lei anziché con Alba Parietti. Dopo il confronto avvenuto nella puntata del 29 gennaio, Alba ha voluto ribadire la sua posizione, accusando la collega di aver mentito. “Se Maria Teresa vuole raccontare di avere avuto una storia con Alain Delon, perché lo deve fare dicendo una bugia su una collega che in quel momento occupava il posto di presidente di giuria? – ha detto – Se Delon avesse voluto Maria Teresa al tavolo, fidati Barbara che nessuno si sarebbe opposto”.

La Parietti ha poi chiarito di non aver mai avuto una love story con Alain Delon. “Tra me e Delon non c’è stato mai niente. A me piacciono i brutti – ha spiegato -. Ho passato serate indimenticabili con lui. A Madrid, l’ho costretto a stare tutta la sera in una cabina telefonica a continuare a chiamare Stefano Bonaga, che allora era il mio compagno, perché non lo trovavo. Fino a quando i pompieri sono entrati con la forza in casa di Bonaga, gli hanno sfondato la porta e uno dei pompieri ha parlato con Delon che telefonava da Madrid”.

Sulla questione è intervenuta anche Simona Tagli secondo cui non solo Maria Teresa Ruta non avrebbe avuto un flirt con Alberto di Monaco (oggi felicemente sposato con Charlene Wittstock), ma lui si sarebbe fatto anche negare al telefono per non parlare con lei. “Il Principe Alberto è uno dei miei pochi amici speciali – ha raccontato la Tagli -. Una volta Maria Teresa Ruta chiamò l’assistente del principe mentre eravamo a pranzo a Milano Marittima. Alberto si fece negare al telefono. Dopo vent’anni parla ancora della storia che avrebbe avuto con il principe Alberto. È lei che lo ha chiamato e cercato, mi sembra una favola inventata. Lui non mi ha mai parlato di Maria Teresa. Mi parlava di Monica Bellucci, ma non di lei. Anzi, su Maria Teresa Ruta ha chiesto a me chi fosse”.