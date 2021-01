GF Vip, le pagelle della puntata del 29 gennaio 2021

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il GF Vip continua la sua corsa verso la finale e nella puntata del 29 gennaio 2021 si scontra con Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Alfonso Signorini in occasione del doppio appuntamento con il reality ha portato in scena l’attesissimo incontro fra Walter Zenga e il figlio Andrea che nelle scorse dirette aveva parlato del loro difficile rapporto. Spazio anche allo scontro fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi che si sono allontanati dopo l’inizio della love story dell’influencer con Pierpaolo Pretelli.

Scopriamo i momenti cult e le pagelle dei concorrenti nella puntata del 29 gennaio 2021 del GF Vip.

ANDREA ZENGA – L’incontro fra l’ex portiere e il figlio era molto atteso, soprattutto dopo le dichiarazioni di Andrea che nelle scorse puntate non aveva nascosto di avere un rapporto pressoché inesistente con il padre e di essere cresciuto solo con la madre, Roberta Termali. Prima di entrare nella Casa, Zenga ha voluto chiarire la sua posizione, affermando di aver seguito con difficoltà la crescita dei figli a causa della lontananza. “Faccio l’allenatore di calcio e vivo all’estero, è difficile dare continuità ai rapporti – ha spiegato a Signorini -. Io sono qui perché è arrivato il momento di incontrarlo, ma il problema l’avrei gestito in privato, senza intromissioni. I social creano situazioni negative e trovarsi sotto le foto dei propri bambini degli insulti non è stato bello”. L’incontro, avvenuto in giardino, è stato piuttosto freddo. “Tu hai detto di non avere ricordi di infanzia, io ce li ho – ha detto Zenga rivolgendosi al figlio -. Sai che sono una persona separata, che ha vissuto in tanti Paesi, e non voglio dire che non ho colpe, nella maniera più assoluta. Io sono qua e ti aspetto. Quando uscirai, all’ultimo giorno, ci incontriamo e parliamo, da uomini”. Andrea, visibilmente provato, ha chiesto al padre di chiarirsi con il fratello Nicolò che, a quanto pare, avrebbe sofferto ancora di più questa situazione. “Sai cosa ha passato Nichi, se fossi in te prima parlerei con lui. Io non ti ho mai chiuso le porte, né io né lui l’abbiamo fatto”. Walter però ha risposto: “Parliamo solo io e te, non parliamo di altre persone, che non sono qui. Sono venuto prima qui perché Roma era più vicina […] Il passato per me va cancellato. Voglio parlare singolarmente con ognuno”. Il botta e risposta non è stato di certo risolutivo e si è concluso con l’ex portiere che ha chiesto un incontro quando il reality sarà terminato. Poco dopo Andrea, all’interno del confessionale, si è lasciato andare alle lacrime. Un momento toccante che dimostra la sensibilità di questo ragazzo a cui, forse, è stato dato ancora poco spazio. VOTO: 8.

ADUA DEL VESCO (Rosalinda Cannavò) – Il GF Vip ha cambiato la vita a molti concorrenti, più di tutti all’attrice che di certo uscirà diversa da come è entrata. Lo ha dimostrato nell’ultima puntata del reality in cui ha svelato di voler cambiare molte cose che in passato l’hanno fatta soffrire, affrontando con maggiore maturità anche il rapporto con il fidanzato Giuliano. La scorsa settimana il ragazzo, dopo averla lasciata, era entrato nella Casa e le aveva proposto una convivenza, dichiarando il suo amore. L’attrice aveva reagito con estrema freddezza, convinta di voler portare avanti le sue convinzioni e trovare la felicità che cerca da tempo. “La mia reazione ha stupito anche me – ha spiegato ad Alfonso Signorini -. Mi dispiace se l’ho ferito. Però ero pienamente me stessa. E per la prima volta mi sono vista una donna forte, che riesce a dire quello che pensa senza essere interrotta, senza avere paura. So che ha capito le mie intenzioni. Non ho chiuso la porta a Giuliano. So che non avrò risposte qui ma fuori con lui”. Un percorso di crescita che stupisce e che ci regala una donna forte e consapevole. VOTO: 9.

GIULIA SALEMI e PIERPAOLO PRETELLI – La coppia convince sempre meno e la strategia che ha visto coinvolto Tommaso Zorzi, a cui è stata negata (per ora) la finale, non è piaciuta al pubblico. Nel corso della puntata Giulia e Tommaso, che fuori dalla Casa del GF Vip sono amici, si sono confrontati. L’influencer ha espresso la sua tristezza per non essere stato scelto dall’amica che invece gli ha preferito l’ex velino di Striscia la Notizia. “Hai scelto l’amore e non l’amico – ha sentenziato Zorzi -, ma allora perché dici da settimane che fuori siamo migliori amici? Hai fatto la vittima fino a ieri […] Non dire mai più che siamo amici”. Pierpaolo ha provato a difendere lui e Giulia: “Se fossi stato uno stratega, avrei fatto tutto un altro percorso – ha spiegato -. Non mi sarei messo con Giulia, per poi avere gli aerei contro. Io sono onesto a dire che Tommaso merita la finale più di me. Però ho voluto dare un’opportunità a Zenga, che mi è stato vicino. Sono molto sereno”. Le sue giustificazioni però non hanno convinto Tommaso che dietro le scelte della coppia vede una precisa strategia. “Io l’abbraccio di Pierpaolo me lo prendo anche, ma ormai so che qui è un “mors tua vita mea” – ha detto con sincerità -. Ora più che mai sono convinto che Pierpaolo abbia fatto un percorso di coppia e non da singolo”. Quando la volontà di vincere a tutti i costi non lascia più spazio ai sentimenti è difficile fare il tifo per un concorrente, anche quando si parla di una coppia. VOTO: 5.

MARIA TERESA RUTA – Il confronto con Alba Parietti per “l’affaire Alain Delon” si sarebbe potuto evitare, ma la conduttrice, anche in questo caso, ha dimostrato grande eleganza. Il botta e risposta sulla cena con il divo è continuato per molti minuti con perle e battute della Ruta che ha puntato, ancora una volta, sull’ironia. “Se Alba è uno squalo io sono una sub, ho la bombola di ossigeno – ha detto, incassando l’attacco della rivale -. Perché non mi sono seduta con voi quella sera e ho aspettato le tre di notte? Io gli uomini li prendo per sfinimento”. Unica, inimitabile, splendida. VOTO: 8.