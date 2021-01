GF Vip: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando vogliono lasciare la Casa

editato in: da

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando vogliono lasciare il GF Vip. A svelarlo è stata proprio la showgirl che in questi giorni aveva palesato la sua stanchezza dopo aver scoperto nel corso della diretta che il reality non sarebbe terminato all’inizio di febbraio, ma nelle settimane successive. L’annuncio di Alfonso Signorini ha sconvolto i concorrenti, in particolare Tommaso Zorzi che è apparso molto turbato.

Nelle ore successive alla puntata i due amici si sono confidati e avrebbero deciso di lasciare il GF Vip. Questo è quanto traspare dalle loro conversazioni e da quelle con gli altri inquilini. “Tu lo sai di Tommaso no? Che vuole andare! Io spero di no”, ha detto Rosalinda Cannavò all’amica. La Orlando ha immediatamente risposto: “Non devi dire niente a me, perché anche io”, lasciando sconvolta l’attrice. Poco dopo Stefania si è confrontata con Tommaso. “Ne vuoi ancora parlare?”, ha chiesto l’influencer e lei ha risposto: “No, non voglio parlarne, ma a quanto ho capito dobbiamo aspettare l’8″.

La frase fa ipotizzare che l’addio di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al GF Vip potrebbe avvenire dopo l’8 febbraio, ossia la data che era stata scelta inizialmente per la finale del reality. Poco prima di Natale, Alfonso Signorini aveva comunicato la decisione di prolungare lo show. Una scelta che aveva portato Elisabetta Gregoraci a lasciare la Casa per riabbracciare il figlio Nathan Falco, frutto dell’amore per Flavio Briatore.

Non è escluso dunque che dopo l’8 febbraio Zorzi e la Orlando possano lasciare la trasmissione. “Il fatto è che uno crede di non avere più nulla da dire e da dare – ha confessato Stefania, che sembra ormai decisa -. Di che cosa possiamo parlare? Ho chiesto a Rosalinda di dirmi qualcosa di lei che ancora non so, ma ci siamo raccontate già tutto. E il sentimento di chi sta qui da tempo è comune”. A pesare i tanti mesi trascorsi nella Casa del GF Vip. “Siamo entrati con l’idea di stare tre mesi – ha concluso la showgirl -, noi siamo dei computer, delle macchine, ci settiamo. Forse ci hanno richiesto un po’ troppo”.