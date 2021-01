GF Vip, Rosalinda Cannavò lasciata dal fidanzato: “Vuole una pausa”

editato in: da

Giuliano Condorelli, fidanzato di Rosalinda Cannavò, ha deciso di lasciare l’attrice ora che si trova nella Casa del GF Vip. Una prova difficile per la concorrente – conosciuta come Adua Del Vesco – che si è sciolta in lacrime quando ha saputo che il compagno voleva prendersi una pausa.

Un legame, quello con Giuliano, che dura ormai da diversi anni e che l’attrice ha sempre definito come molto importante. Il ragazzo infatti è stato al suo fianco nella battaglia contro l’anoressia, aiutandola e sostenendola nei momenti più difficili. A mettere a dura prova il legame la permanenza di Rosalinda nella Casa del GF Vip. L’attrice infatti si è resa conto di aver sempre seguito le volontà del fidanzato, senza far valere il suo pensiero.

“Non è la prima volta che succede, io me l’aspettavo – ha detto dopo aver scoperto che Giuliano si era allontanato dalla sua famiglia -. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c’entrano niente. Ogni volta che c’è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo”. Oggi l’attrice si sente più forte e indipendente: “Io sono rimasta a Milano perché io non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita. Già prevedo tutto. Già so quello che mi aspetta. Paradossalmente, in passato mi faceva paura e ora non più. Perché io so quanto valgo”.

Nei giorni scorsi Rosalinda Cannavò aveva riflettuto sul suo rapporto, parlando anche con le altre concorrenti della Casa del GF Vip, in particolare con Samantha De Grenet. “Ripeto, io non ho bisogno di niente e di nessuno – aveva detto -. A 18 anni ho deciso di mantenermi da sola. Tantomeno ho bisogno di un uomo che mi mantenga o che mi dia una casa, perché so che me la costruirò con le mie forze. Il punto è il gesto, “il costruiamo qualcosa insieme”, un “noi” che non c’è”.