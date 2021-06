Canale 5, cambia la domenica: i nuovi show

editato in: da

Con l’arrivo dell’estate Canale Cinque si prepara a rivoluzionare la sua domenica con tanti nuovi show che partiranno in autunno e volti importanti che terranno compagnia ai telespettatori. Fra i cambiamenti maggiori, secondo quanto svelato da Davide Maggio, ci sarà la chiusura di Live – Non è la D’Urso e il ridimensionamento (o il cambiamento) di Domenica Live.

Barbara D’Urso resterà al timone di Pomeriggio Cinque, mentre la domenica di Canale Cinque vedrà l’ingresso di nuove conduttrici. Si parla in particolare di Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi. La prima, dopo le polemiche a La Vita in Diretta con Alberto Matano, ha dato una svolta alla sua carriera grazie ad Amici di Maria De Filippi. Nel ruolo di coach ha saputo conquistare il pubblico, così tanto che Mediaset avrebbe deciso di dedicarle un nuovo spazio. Stesso discorso per Elisa Isoardi che, reduce dall’Isola dei Famosi, è pronta per un’avventura inedita nell’azienda del Biscione.

Secondo le prime indiscrezioni al posto di Live – Non è la D’Urso, la domenica sera andrà in onda Scherzi a Parte guidato da Enrico Papi. Per quanto riguarda lo slot del pomeriggio invece i dubbi sono ancora tanti, ma si parla di un grande ritorno di Lorella Cuccarini. Ci sarebbero al vaglio poi due nuove trasmissioni che in passato erano state condotte da Davide Mengacci. Si tratta de La Domenica del Villaggio e Scene da un matrimonio che verrebbero modificati per adattarsi alle esigenze della rete.

Al timone di uno dei due potrebbe esserci Elisa Isoardi che non ha mai nascosto il desiderio di mettersi alla prova dopo l’addio a La Prova del Cuoco e l’esperienza in Honduras. “Uno show tutto mio? Lo vedrei con molto piacere – aveva confessato qualche settimana fa in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni -. L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”.