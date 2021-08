editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Can Yaman dimentica Diletta Leotta con una donna misteriosa. Sarebbe ormai arrivata al capolinea la love story fra la conduttrice sportiva e il divo turco. Quest’ultimo sarebbe stato avvistato in compagnia di un donna che avrebbe conquistato il suo cuore dopo l’addio a Diletta.

A svelarlo Deianira Marzano che su Instagram ha affermato di avere le prove della nuova relazione di Can. “Starebbe frequentando una persona che si occupa di estetica ad alto livello”, ha spiegato, in riferimento ad alcune foto in cui l’attore è in compagnia di una misteriosa ragazza mora.

Ormai da settimane, d’altronde, Yaman e la Leotta sembrano aver preso strade differenti. Entrambi sono stati in Sardegna, ma in periodi differenti, e Can non ha preso parte al compleanno della conduttrice, dimenticandosi persino di farle gli auguri sui social. Eppure nei mesi scorsi sembrava che Diletta e Can fossero pronti alle nozze e più innamorati che mai.

La coppia aveva preso parte a Celebrity Hunted, fra tenerezze e sguardi complici, poco dopo era partita per la Turchia. La conduttrice aveva conosciuto tutta la famiglia dell’attore e i genitori di lui avevano svelato nuovi dettagli sul matrimonio imminente. L’ultimo scatto insieme risale alla finale degli Europei di calcio, poi il silenzio e una crisi che, a quanto pare, i due non sono riusciti a risolvere.

Secondo alcune indiscrezioni presto entrambi potrebbero approdare negli studi di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin quanto accaduto. Di sicuro i prossimi mesi saranno intensi per entrambi. Diletta tornerà a seguire il calcio con l’inizio del campionato, mentre Can sarà impegnato sul set di Viola come il mare, fiction in cui recita accanto a Francesca Chillemi. Nel frattempo cresce l’attesa per l’arrivo di Sandokan, il remake della serie con Kabir Bedi in cui Yaman vestirà i panni del celebre eroe nato dalla penna di Emilio Salgari. Nelle scorse settimane si era parlato di possibili tensioni fra il divo turco e Luca Argentero, che nello show interpreterà Yanez De Gomera, fedele amico del protagonista.