Can Yaman e Diletta Leotta innamorati su Instagram: “Un amore italiano”

editato in: da

Can Yaman e Luca Argentero, per Sandokan è sfida a colpi di bellezza

Can Yaman e Diletta Leotta sono sempre più innamorati e su Instagram il divo turco pubblica una foto di coppia. L’attore e la conduttrice hanno seguito insieme la finale degli Europei di calcio con la partita Inghilterra – Italia.

La love story procede a gonfie vele e i due non potrebbero essere più innamorati. Dopo la vacanza in Turchia, dove Diletta ha finalmente conosciuto la famiglia di Can, fra cene e dediche, l’attore e la conduttrice stanno vivendo un’estate d’amore. Un legame che sta diventando sempre più importante e che presto potrebbe portare alle nozze.

Archiviata la relazione con Daniele Scardina, la Leotta ha ritrovato il sorriso con Yaman e ora starebbe sognando i fiori d’arancio. L’intesa fra i due è stata chiara già durante alcune puntate di Celebrity Hunted in cui Can e Diletta sono apparsi molto innamorati, fra sguardi complici e tenerezze. In occasione della finale degli Europei di calcio l’attore e la conduttrice si sono ritrovati a seguire la partita con alcuni amici, truccati con i colori dell’Italia e pronti a fare il tifo.

“Un amore italiano”, ha scritto Can, pubblicando uno scatto in cui sorride insieme alla fidanzata. Durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia, anche Diletta ha postato una foto di coppia, scrivendo: “Quelle notti magiche che uniscono”. Qualche tempo fa Yaman aveva raccontato il suo legame con Diletta e il sentimento forte nato fra i due: “È un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità – aveva confidato -. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa”.

Anche la Leotta ha parlato più volte del suo amore per Can con cui sembra aver trovato finalmente la felicità che cercava da tempo. “Lui è un principe azzurro”, aveva raccontato, smentendo con forza qualsiasi voce di crisi e dell’esistenza di una relazione “falsa” creata solo per farsi pubblicità. Al contrario, il sentimento che unisce Yaman e la Leotta sembra sempre più forte e presto i due potrebbero giurarsi amore eterno. I sorrisi, gli sguardi complici e la serenità raccontati su Instagram non mentono.