Can Yaman e Diletta Leotta, la rivelazione dell’amica di lei

La love story fra Can Yaman e Diletta Leotta sembra procedere a gonfie vele e un’amica di lei confida i piani per il futuro della coppia. Secondo alcune indiscrezioni l’attore e la conduttrice sarebbero molto innamorati, tanto da sognare già le nozze e un figlio.

La conferma arriva da un’amica di Diletta che, intervistata dal settimanale Nuovo, ha svelato alcuni dettagli sulla relazione. “Per Diletta e per Can la cicogna potrebbe essere già in volo”, ha spiegato. Per la donna, che afferma di conoscere la Leotta sin dall’infanzia, la coppia sarebbe pronta a fare un passo molto importante.

Nell’intervista a Vanity Fair d’altronde, Can Yaman non si era tirato indietro di fronte alle domande su Diletta, svelando di essere molto innamorato e pronto a seguire il suo istinto, come ha sempre fatto. “Un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto – ha detto parlando di Diletta -. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. […] Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Quel che succederà si saprà, in tutta la sua bellezza”.

Diletta ha alle spalle una relazione importante, durata tre anni, con Matteo Mammì, in seguito è stata legata per circa un anno al pugile Daniele Scardina. Sia la Leotta che Yaman non hanno mai voluto commentare la loro storia d’amore, vivendola lontano dai riflettori e pubblicando solo alcuni scatti di coppia su Instagram.

Qualche settimana fa l’attore e la conduttrice erano stati accusati di aver creato una relazione finta per pubblicità, ma anche le parole di Scardina, intervistato a Verissimo, sembrano confermare l’esistenza di un sentimento forte e travolgente. “So che è fidanzata e spero sia felice. Le voglio bene e la rispetto per la donna meravigliosa che è – ha detto – […] La nostra è stata una storia vera”.