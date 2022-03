Britney, vacanza in piena libertà (per rifarsi del tempo perduto)

Britney Spears compie 40 anni: i suoi outfit iconici dal 2000 ad oggi

Britney Spears, subito dopo le rivelazioni shock delle scorse settimane (“I miei ex manager hanno tentato di uccidermi”) è volata in vacanza, verso una meta esotica col fidanzato nonché futuro marito Sam Asghari.

E la “pazzerella” Brit che negli ultimi tempi sembra voler urlare al mondo: “Finalmente sono libera, proprio come volevate voi (il movimento #FreeBritney che l’ha supportata per anni), adesso fatemi davvero fare ciò che voglio, senza critiche o falsi moralismi”. E via a scatti licenziosi, balletti provocanti postati sui social, dichiarazioni di amore e libertà all’ennesima potenza.

Anche in queste ore, in cui ha postato diversi scatti nature in spiaggia, qualcuno ha criticato, trovando le immagini volgari e poco adatte alla sua immagine.

Ma il messaggio di Brit è proprio questo. Per anni è stata rinchiusa, pilotata, telecomandata come un robot. Dal padre-tutore, da manager che puntavano solo ai suoi soldi e non certo alla sua felicità. Dai 30 a 40 anni, dopo aver avuto due figli giovanissima, non ha praticamente vissuto, almeno non liberamente. E adesso che ne ha 41, è felice e innamorata e può finalmente dire e fare quello che vuole, forse (per qualcuno) esagera un po’. Ma è semplicemente come un prigioniero che torna a vedere il cielo e respirare l’aria dopo anni di reclusione. Ci sta tutto. E dopo #freebritney lanciamo noi un nuovo hashtag: #enjoyitBritney.