Britney Spears ha cancellato il suo profilo Instagram: i motivi dietro la scelta

Britney Spears: “Sto imparando ad essere normale”. Il suo inferno in foto

L’annuncio del matrimonio e un messaggio importante che non è destinato a passare inosservato. Secondo quanto riporta Page Six, Britney Spears avrebbe deciso di cancellare il suo profilo Instagram per dire qualcosa in più e per affermare se stessa dopo i dolorosi 13 anni di tutela che tanto hanno fatto discutere per tanto tempo.

“È felice e in un posto fantastico. Il silenzio è un messaggio potente e questa è la sua decisione”, dicono le fonti ufficiali, secondo le quali la pop star sarebbe ben supportata in questa sua scelta di prendersi una pausa dai social, favorita dal nuovo percorso di vita che ha intrapreso con il suo compagno Sam Asghari, che ha anche deciso di sposare.

La conferma ufficiale è arrivata proprio dalla diretta interessata, che è intervenuta su Twitter per aggiornare i suoi followers in merito ai recenti cambiamenti che riguardano la sua vita in rete: “Non preoccupatevi gente… mi sto solo prendendo una piccola pausa dai social media per festeggiare il mio fidanzamento. Tornerò presto!”.

Il grande passo del matrimonio è stato deciso in maniera ragionata, dopo cinque anni di frequentazione con Asghari. Dopo la proposta, Britney Spears si è detta entusiasta di aver aspettato fino al momento giusto. Non è comunque raro che artisti e persone note al pubblico preferiscano lasciare i social per dedicarsi alla loro vita privata, soprattutto quando questa prevede una svolta alla quale bisogna prestare attenzione. E non solo per il matrimonio imminente.

La Spears si è infatti liberata dalla tutela del padre Jamie, dopo un’estate trascorsa a dare battaglia e a coinvolgere i fan nella sua lotta per la libertà. Il supporto da parte del pubblico non le è mancato, fino al giorno in cui ha mostrato orgogliosamente l’anello di fidanzamento che l’ha legata definitivamente al suo compagno.

È iniziato così un nuovo capitolo della vita dell’artista, che sta cercando di mettere da parte il dolore degli anni passati sotto tutela per costruirsi un’esistenza normale, quella che le è stata sottratta per troppo tempo. Britney, comunque, tornerà. Magari proprio nel giorno del suo matrimonio con Sam Asghari che le ha restituito il sorriso.