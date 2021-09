Britney Spears pronta alle nozze con Sam Asghari

editato in: da

Britney Spears: “Sto imparando ad essere normale”. Il suo inferno in foto

Britney Spears potrebbe presto sposare Sam Asghari, il ventisettenne che da quattro anni è al suo fianco e con cui sarebbe pronta a fare un passo importante. A svelarlo Page Six che ha immortalato il compagno della popstar mentre acquistava qualcosa in una famosa gioielleria di Beverly Hills. L’uomo avrebbe comprato un prezioso di Cartier per chiedere la mano della Spears.

“Britney e Sam non sono ancora ufficialmente fidanzati, ma lui ha preso a parlare sempre più spesso del farle una proposta”, ha rivelato una fonte. Sam starebbe progettando una spettacolare proposta di nozze. Il suo obiettivo? “Viziare Britney con una proposta straordinaria e speciale, da farsi, però, al momento giusto”. La scelta di fare questo passo importante sarebbe arrivata dopo la prima vittoria di Britney contro suo padre. Jamie Spears, che per anni ha controllato ogni aspetto dell’esistenza della figlia, non sarà più il suo tutore legale.

Nel corso della sua drammatica deposizione in tribunale, qualche mese fa, la popstar aveva raccontato come il padre e il suo team le avessero impedito di avere altri figli, nonostante il desiderio di diventare madre. “Non posso sposarmi o avere un figlio – aveva confidato -. Ho una spirale, così non resto incinta. Volevo toglierla, per poter provare ad avere un altro figlio, ma mi impediscono di andare dal medico per toglierla perché non vogliono che abbia altri figli. Merito di avere una vita. Ho lavorato per tutta la vita. E sono stanca di sentirmi sola”.

In passato la Spears è stata già sposata per due volte. Nel 2003, poco dopo l’addio a Justin Timberlake, sposò a Las Vegas, Jason Allen Alexander, suo amico d’infanzia. Il matrimonio però venne annullato dopo poche ore. L’anno successivo Britney si innamorò del rapper e ballerino Kevin Federline. Nello stesso anno arrivarono le nozze e in seguito i figli Sean e Jayden James. Fra il 2006 e il 2007, Britney annunciò la fine del legame con Kevin, proprio in coincidenza del crollo mentale che avrebbe cambiato per sempre la sua esistenza. In quegli anni infatti sarebbe stata sottoposta al conservatorship, la legge che ha messo tutta la sua vita nelle mani del padre Jamie.